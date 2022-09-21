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BR 101

Carreta carregada com limão tomba e interdita pista em Rio Novo do Sul

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 13h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve outros veículos envolvidos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 set 2022 às 15:24

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 15:24

Uma carreta carregada com limão tombou, na tarde desta quarta-feira (21), e interditou parte da pista no km 398,2, na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. O motorista não ficou ferido.
Carreta carregada com limão tomba e interdita pista em Rio Novo do Sul
Uma carreta tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, e deixou a faixa sentido norte com interdição Crédito: Telespectador | A Gazeta
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento ocorreu no sentido norte da pista e a ocorrência foi registrada às 12h43. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. “A faixa sentido norte está com interdição para atendimento”, disse em nota.
Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o caminhão tombou sozinho, provavelmente, porque a carga estava mal acomodada. O motorista não se feriu e o trânsito segue no sistema de pare e siga.
No início da noite, a PRF disse que a pista foi liberada às 18h36.

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