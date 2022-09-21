Carreta carregada com limão tomba e interdita pista em Rio Novo do Sul

Uma carreta carregada com limão tombou, na tarde desta quarta-feira (21), e interditou parte da pista no km 398,2, na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. O motorista não ficou ferido.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento ocorreu no sentido norte da pista e a ocorrência foi registrada às 12h43. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. “A faixa sentido norte está com interdição para atendimento”, disse em nota.
Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o caminhão tombou sozinho, provavelmente, porque a carga estava mal acomodada. O motorista não se feriu e o trânsito segue no sistema de pare e siga.
No início da noite, a PRF disse que a pista foi liberada às 18h36.