Carreta carregada com limão tomba e interdita pista em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, e deixou a faixa sentido norte com interdição

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento ocorreu no sentido norte da pista e a ocorrência foi registrada às 12h43. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção estão no local. “A faixa sentido norte está com interdição para atendimento”, disse em nota.