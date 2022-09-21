Motociclista fura blitz, atropela PM e leva tiro no pé em Rio Novo do Sul

Um motociclista de 22 anos foi baleado no pé por após furar uma blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (20), em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A corporação informou que, ao se deparar com a fiscalização, o jovem desobedeceu à ordem de parada e jogou o veículo contra um policial, que acabou fraturando o pé. Para fazer o condutor parar, o PM sacou a arma e atirou contra ele.
A Polícia Militar informou que a blitz foi realizada no Centro de Rio Novo do Sul. O condutor da moto deu meia volta quando se deparou com a fiscalização e tentou deixar o local seguindo pela contramão. Um policial deu ordem para ele parar, mas o jovem direcionou a moto contra o PM, que teve a perna atingida e acabou fraturando o pé direito.
Após ser atropelado, o militar sacou a arma e atirou no pé do motociclista para forçá-lo a parar. Mesmo ferido, o rapaz continuou pilotando a moto e fugiu, mas foi localizado momentos depois, ainda próximo ao Centro.
O PM foi socorrido para um hospital de Rio Novo do Sul e já se recupera em casa. O suspeito, segundo a Polícia Militar, foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por tentativa de homicídio contra policial e segue internado, sob escolta.
A moto estava com a documentação vencida e irregular, de acordo com a Polícia Militar.