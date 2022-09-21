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Policial se feriu

Motociclista fura blitz, atropela PM e leva tiro no pé em Rio Novo do Sul

Jovem de 22 anos desobedeceu à ordem de parada durante fiscalização de trânsito e jogou a moto contra o policial, que fraturou o pé e atirou contra o condutor para forçá-lo a parar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2022 às 12:03

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 12:03

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar realizava blitz de trânsito no Centro de Rio Novo do Sul quando fato ocorreu nesta terça-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motociclista de 22 anos foi baleado no pé por após furar uma blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (20), em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A corporação informou que, ao se deparar com a fiscalização, o jovem desobedeceu à ordem de parada e jogou o veículo contra um policial, que acabou fraturando o pé. Para fazer o condutor parar, o PM sacou a arma e atirou contra ele.
Polícia Militar informou que a blitz foi realizada no Centro de Rio Novo do Sul. O condutor da moto deu meia volta quando se deparou com a fiscalização e tentou deixar o local seguindo pela contramão. Um policial deu ordem para ele parar, mas o jovem direcionou a moto contra o PM, que teve a perna atingida e acabou fraturando o pé direito.
Após ser atropelado, o militar sacou a arma e atirou no pé do motociclista para forçá-lo a parar. Mesmo ferido, o rapaz continuou pilotando a moto e fugiu, mas foi localizado momentos depois, ainda próximo ao Centro.
O PM foi socorrido para um hospital de Rio Novo do Sul e já se recupera em casa. O suspeito, segundo a Polícia Militar, foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado por tentativa de homicídio contra policial e segue internado, sob escolta.
A moto estava com a documentação vencida e irregular, de acordo com a Polícia Militar.

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