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Violência

Homem é morto a tiros durante discussão em bar de Cachoeiro

Segundo testemunhas, Francisco José Nunes de Azevedo foi abordado por dois homens, que atiraram contra ele durante uma briga. Com a vítima foram apreendidas uma pistola e munições
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2022 às 10:55

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 10:55

Homem é morto a tiros após discussão em bar de Cachoeiro
Pistola, carregador e munições estavam com  Francisco José Nunes de Azevedo, que foi morto a tiros em Cachoeiro  Crédito: Divulgação | PMES
Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros em um bar na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Francisco José Nunes de Azevedo estava consumindo no estabelecimento quando foi abordado por dois homens e os três iniciaram uma discussão. Uma arma que estava com a vítima foi apreendida.
O crime aconteceu por volta de 21h40. No boletim de ocorrência da PM consta que dois homens armados chegaram ao local em um Chevrolet Corsa Sedan e começaram uma discussão com Francisco. A dupla questionava a vítima sobre uma situação em que Francisco teria ameaçado e obrigado um morador, próximo ao bar, a devolver produtos roubados.
Durante a discussão, os homens atiraram contra a vítima e depois fugiram. Francisco chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.
Com a vítima havia uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, um carregador e 18 munições. O material foi apreendido e levado para a delegacia.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas a polícia de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181.

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