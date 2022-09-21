Homem é morto a tiros durante discussão em bar de Cachoeiro

Pistola, carregador e munições estavam com Francisco José Nunes de Azevedo, que foi morto a tiros em Cachoeiro Crédito: Divulgação | PMES

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros em um bar na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar , testemunhas relataram que Francisco José Nunes de Azevedo estava consumindo no estabelecimento quando foi abordado por dois homens e os três iniciaram uma discussão. Uma arma que estava com a vítima foi apreendida.

O crime aconteceu por volta de 21h40. No boletim de ocorrência da PM consta que dois homens armados chegaram ao local em um Chevrolet Corsa Sedan e começaram uma discussão com Francisco. A dupla questionava a vítima sobre uma situação em que Francisco teria ameaçado e obrigado um morador, próximo ao bar, a devolver produtos roubados.

Durante a discussão, os homens atiraram contra a vítima e depois fugiram. Francisco chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a vítima havia uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, um carregador e 18 munições. O material foi apreendido e levado para a delegacia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido.