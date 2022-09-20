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Noroeste do ES

Homem é encontrado carbonizado após casa pegar fogo em Nova Venécia

O Corpo de Bombeiros conseguiu combater as chamas e o corpo da vítima foi encontrado carbonizado em um dos quartos da casa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 set 2022 às 16:51

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:51

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta terça-feira (20) após um incêndio atingir a casa dele no bairro Rúbia, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, depois das chamas serem apagadas, o corpo da vítima foi encontrado queimado em um dos quartos.
No local, os bombeiros constataram que o fogo estava concentrado em um dos cômodos. Havia também muita fumaça na residência, e a equipe só conseguiu entrar após as chamas serem controladas.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo do homem, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O nome da vítima não foi divulgado.

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