Carreta e carro se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Uma carreta e um carro se envolveram em um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (29). Segundo a Eco101, a colisão ocorreu por volta das 12h50, no quilômetro 393,5, sentido Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas com lesões médias e foram encaminhadas ao hospital. A dinâmica do acidente, no entanto, não foi divulgada.
O trânsito seguiu por desvios até as 15h10, quando as pistas foram totalmente liberadas.