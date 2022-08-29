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Carreta e carro se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 ago 2022 às 15:42

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 15:42

Uma carreta e um carro se envolveram em um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (29). Segundo a Eco101, a colisão ocorreu por volta das 12h50, no quilômetro 393,5, sentido Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas com lesões médias e foram encaminhadas ao hospital. A dinâmica do acidente, no entanto, não foi divulgada. 
O trânsito seguiu por desvios até as 15h10, quando as pistas foram totalmente liberadas. 

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