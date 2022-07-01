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Uma pessoa ferida

Dois motociclistas morrem em acidente na ES 164 em Alto Rio Novo

Vítimas chegaram a ser socorridas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Uma pessoa que estava na garupa de uma das motos ficou ferida
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 jul 2022 às 19:20

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 19:20

Dois motociclistas morrem em acidente na ES 164 em Alto Rio Novo
Dois motociclistas morrem em acidente na ES 164 em Alto Rio Novo Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois motociclistas morreram na tarde desta sexta-feira (1º) em um acidente envolvendo duas motos na ES 164 — a Rodovia Laurindo Barbosa — em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. As vítimas chegaram a ser socorridas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.
Uma das motos envonvidas no acidente na ES 164 em Alto Rio Novo Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Segundo a Polícia Militar, uma pessoa que estava na garupa de uma das motos ficou ferida e foi encaminhada para um hospital da região. A corporação explicou que a ocorrência estava em andamento e não informou a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Dois motociclistas morrem em acidente na ES 164 em Alto Rio Novo
Uma das motos envonvidas no acidente na ES 164 em Alto Rio Novo Crédito: Polícia Militar | Divulgação

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