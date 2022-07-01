Dois motociclistas morrem em acidente na ES 164 em Alto Rio Novo

Dois motociclistas morreram na tarde desta sexta-feira (1º) em um acidente envolvendo duas motos na ES 164 — a Rodovia Laurindo Barbosa — em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. As vítimas chegaram a ser socorridas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, uma pessoa que estava na garupa de uma das motos ficou ferida e foi encaminhada para um hospital da região. A corporação explicou que a ocorrência estava em andamento e não informou a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.