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Praça do Papa

Veja interdições no trânsito em Vitória durante a Festa de São Pedro

Por conta do evento, o trânsito na região será alterado. Confira o que muda nos dias de evento

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 20:03

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 jun 2022 às 20:03
Praça do Papa
Praça do Papa Crédito: Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória
Veja interdições no trânsito em Vitória durante a Festa de São Pedro
Festa de São Pedro será comemorada entre os dias 1º e 3 de julho na Praça do Papa, em Vitória. Por conta do evento, o trânsito na região será alterado.
A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) terá agentes dos grupamentos de Proteção Comunitária, de Trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na região durante os dias da festa.
Segundo a prefeitura, a Guarda terá operações de fiscalização nas proximidades para inibir a condução de veículos por motoristas alcoolizados. Os agentes também vão atuar em intervenções nas vias, caso haja necessidade de novas interdições ou desvios durante o evento.

CONFIRA AS MUDANÇAS

A prefeitura informou, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), que haverá interdição parcial da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no trecho que fica entre o Hortomercado e o bolsão de ônibus (no sentido Praia do Canto), na sexta e no sábado, a partir das 18 horas.
Para isso, terceira faixa da via (a que fica à direita) ficará bloqueada e será destinada para ponto de embarque e desembarque para táxis e aplicativos de transporte privado.
Já a Rua Judite Maria Tovar Varejão, na lateral da Praça do Papa, foi interditada nesta sexta-feira (1°), a partir das 6 horas. Esta via, que é lateral à Praça do Papa, será interditada apenas no trecho entre a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes até o Espaço Baleia Jubarte.

Atualização

01/07/2022 - 10:22
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Vitória atualizou os locais de interdição. O texto foi atualizado. 

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