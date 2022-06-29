Praça do Papa Crédito: Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Veja interdições no trânsito em Vitória durante a Festa de São Pedro

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) terá agentes dos grupamentos de Proteção Comunitária, de Trânsito e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na região durante os dias da festa.

Segundo a prefeitura, a Guarda terá operações de fiscalização nas proximidades para inibir a condução de veículos por motoristas alcoolizados. Os agentes também vão atuar em intervenções nas vias, caso haja necessidade de novas interdições ou desvios durante o evento.

CONFIRA AS MUDANÇAS

A prefeitura informou, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), que haverá interdição parcial da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no trecho que fica entre o Hortomercado e o bolsão de ônibus (no sentido Praia do Canto), na sexta e no sábado, a partir das 18 horas.

Para isso, terceira faixa da via (a que fica à direita) ficará bloqueada e será destinada para ponto de embarque e desembarque para táxis e aplicativos de transporte privado.

Já a Rua Judite Maria Tovar Varejão, na lateral da Praça do Papa, foi interditada nesta sexta-feira (1°), a partir das 6 horas. Esta via, que é lateral à Praça do Papa, será interditada apenas no trecho entre a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes até o Espaço Baleia Jubarte.