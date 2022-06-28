Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ciclovia da Vida

Governo propõe que ciclovia na Terceira Ponte seja chamada de Detinha Son

Deusdedet Alle Son, conhecida como Detinha, era cicloativista e educadora ambiental, atuando em projetos cicloviários no Espírito Santo

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 09:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jun 2022 às 09:12
Governo propõe que ciclovia na 3ª Ponte seja chamada de Detinha Son
Governo propõe que ciclovia na 3ª Ponte seja chamada de Detinha Son Crédito: Reprodução/ Semobi
O governador Renato Casagrande (PSB) encaminhou à Assembleia Legislativa, na última sexta-feira (24), uma proposta para denominar a Ciclovia da Vida, em construção na Terceira Ponte, de "Ciclovia da Vida Detinha Son". A proposta pede que a denominação seja acrescentada ao Anexo II da Lei Ordinária nº 10.975, de 14 de janeira de 2019.
Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a proposição tem o objetivo de reconhecer e homenagear Deusdedet Alle Son, conhecida como Detinha, cicloativista e educadora ambiental que atuou de maneira incisiva e efetiva nos movimentos sociais do Estado.
Detinha era mineira, de Caratinga, e se tornou uma figura relevante na popularização da bicicleta como meio de transporte, além de ter desempenhado um papel expressivo na luta das questões ambientais. De acordo com o governo, a cicloativista teve participação concreta no desenvolvimento de projetos que incentivaram e impulsionaram a infraestrutura cicloviária do Espírito Santo, incluindo a ciclovia da Terceira Ponte.
"A Detinha era muito atuante dentro do movimento de cicloativista e participava constantemente das discussões e debates com a Secretaria dos Transportes, à época. Em 2014, ela integrava e era uma das mais atuantes do grupo de cicloativistas que pedia a construção de uma ciclovia na Terceira Ponte",  comentou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
"Desde 2013, já vínhamos discutindo o projeto de ampliação da ponte, com a possibilidade de implantação da ciclovia e deixamos estudos e um processo já encaminhado. Em 2019, conseguimos retomar a proposta e hoje temos mais de 60% da ciclovia já montada na Terceira Ponte", finalizou. 

MORTE DE DETINHA

Detinha Son morreu na noite do dia 1º de julho de 2016. Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, hoje chamado Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, após sofrer um acidente de bicicleta. 
Amigos da família relataram na época que, antes do acidente, a cicloativista dava uma palestra sobre mobilidade urbana na 6ª Conferência das Cidades, em Bento Ferreira, Vitória. Ao sair, ainda no estacionamento, um motorista abriu a porta do carro atingindo Detinha, que se desequilibrou e caiu da bicicleta, batendo com a cabeça no chão.
Segundo uma publicação feita no dia do acidente pelas filhas, Nunah Alle e Noran Alle, Detinha foi diagnosticada com traumatismo craniano e ficou em coma.

Veja Também

Vídeo: acessos para ciclovia na Terceira Ponte em Vitória são definidos

Mirante de ciclovia na Terceira Ponte começa a ser construído

Ciclovia da 3ª Ponte: veja como será acesso por Vila Velha e por Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Terceira Ponte trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados