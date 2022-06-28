Governo propõe que ciclovia na Terceira Ponte seja chamada de Detinha Son

Governo propõe que ciclovia na 3ª Ponte seja chamada de Detinha Son Crédito: Reprodução/ Semobi

O governador Renato Casagrande (PSB) encaminhou à Assembleia Legislativa, na última sexta-feira (24), uma proposta para denominar a Ciclovia da Vida, em construção na Terceira Ponte, de "Ciclovia da Vida Detinha Son". A proposta pede que a denominação seja acrescentada ao Anexo II da Lei Ordinária nº 10.975, de 14 de janeira de 2019.

Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a proposição tem o objetivo de reconhecer e homenagear Deusdedet Alle Son, conhecida como Detinha, cicloativista e educadora ambiental que atuou de maneira incisiva e efetiva nos movimentos sociais do Estado.

Detinha era mineira, de Caratinga, e se tornou uma figura relevante na popularização da bicicleta como meio de transporte, além de ter desempenhado um papel expressivo na luta das questões ambientais. De acordo com o governo, a cicloativista teve participação concreta no desenvolvimento de projetos que incentivaram e impulsionaram a infraestrutura cicloviária do Espírito Santo, incluindo a ciclovia da Terceira Ponte.

"A Detinha era muito atuante dentro do movimento de cicloativista e participava constantemente das discussões e debates com a Secretaria dos Transportes, à época. Em 2014, ela integrava e era uma das mais atuantes do grupo de cicloativistas que pedia a construção de uma ciclovia na Terceira Ponte", comentou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

"Desde 2013, já vínhamos discutindo o projeto de ampliação da ponte, com a possibilidade de implantação da ciclovia e deixamos estudos e um processo já encaminhado. Em 2019, conseguimos retomar a proposta e hoje temos mais de 60% da ciclovia já montada na Terceira Ponte", finalizou.

MORTE DE DETINHA

Detinha Son morreu na noite do dia 1º de julho de 2016. Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, hoje chamado Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, após sofrer um acidente de bicicleta.

Amigos da família relataram na época que, antes do acidente, a cicloativista dava uma palestra sobre mobilidade urbana na 6ª Conferência das Cidades, em Bento Ferreira, Vitória. Ao sair, ainda no estacionamento, um motorista abriu a porta do carro atingindo Detinha, que se desequilibrou e caiu da bicicleta, batendo com a cabeça no chão.