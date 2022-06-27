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Trânsito muda na Rodovia do Sol e em ruas e avenidas de Vila Velha

Com as alterações, vias paralelas e próximas, de mão dupla, passarão a ser de sentido único na região de Coqueiral de Itaparica. Ideia é evitar acidentes e melhorar fluxo de veículos

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2022 às 20:24
Trânsito de Vila Velha terá alterações
Trânsito de Vila Velha terá alterações Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
A partir desta quarta-feira (29), ruas e avenidas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, vão sofrer mudanças no trânsito devido à implantação de um binário que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a ideia é melhorar a mobilidade e reduzir acidentes nas principais vias. O chamado Binário Sul vai ligar a Região 5 ao Centro, criando corredores até a Terceira Ponte. A implementação será feita em três fases.

1ª FASE: 

Alteração para sentido único de direção em seis ruas transversais entre as avenidas Santa Leopoldina, Saturnino Rangel Mauro e Rodovia do Sol, a partir de quarta-feira (29).
A partir de 29 de junho:
  • Rua Itaoca - sentido bairro > orla
  • Rua Itaipava - sentido orla > Av. Santa Leopoldina
  • Rua Dr. Gilson Santos - sentido Av. Santa Leopoldina > orla
  • Rua Ibitirama - sentido orla > Av. Santa Leopoldina
Em breve:
  • Rua Itaúna - sentido Av. Santa Leopoldina > orla
  • Rua Itapemirim - sentido orla > Av. Santa Leopoldina

2ª FASE:

Inversão de sentido da Avenida Saturnino Rangel Mauro

3ª FASE:

Transformação da Rodovia do Sol em mão única no sentido Centro de Vila Velha (a partir do cruzamento da Brasil Center).

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