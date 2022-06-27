Trânsito muda na Rodovia do Sol e em ruas e avenidas de Vila Velha

A partir desta quarta-feira (29), ruas e avenidas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, vão sofrer mudanças no trânsito devido à implantação de um binário que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a ideia é melhorar a mobilidade e reduzir acidentes nas principais vias. O chamado Binário Sul vai ligar a Região 5 ao Centro, criando corredores até a Terceira Ponte. A implementação será feita em três fases.
1ª FASE:
Alteração para sentido único de direção em seis ruas transversais entre as avenidas Santa Leopoldina, Saturnino Rangel Mauro e Rodovia do Sol, a partir de quarta-feira (29).
A partir de 29 de junho:
- Rua Itaoca - sentido bairro > orla
- Rua Itaipava - sentido orla > Av. Santa Leopoldina
- Rua Dr. Gilson Santos - sentido Av. Santa Leopoldina > orla
- Rua Ibitirama - sentido orla > Av. Santa Leopoldina
Em breve:
- Rua Itaúna - sentido Av. Santa Leopoldina > orla
- Rua Itapemirim - sentido orla > Av. Santa Leopoldina
2ª FASE:
Inversão de sentido da Avenida Saturnino Rangel Mauro
3ª FASE:
Transformação da Rodovia do Sol em mão única no sentido Centro de Vila Velha (a partir do cruzamento da Brasil Center).