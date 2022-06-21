Atos de vandalismo deixam Segunda Ponte às escuras em Vitória

A Gazeta, é de uma ponte escura, em um trecho com iluminação sustentada pelos faróis dos carros. Quem passa pela Segunda Ponte, na Região Metropolitana da Grande Vitória , a partir do fim da tarde, pode perceber uma escuridão incomum, com uma iluminação que não oferece a devida segurança aos motoristas e motociclistas. A situação registrada pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, de, é de uma ponte escura, em um trecho com iluminação sustentada pelos faróis dos carros.

A Segunda Ponte é uma ligação importante entre Vitória, Cariacica e Vila Velha. O trecho sem iluminação, na Capital, fica nas proximidades da rodoviária, perto da Ilha do Príncipe. Notando a escuridão nessa parte da estrutura, a reportagem de A Gazeta procurou as prefeituras de Vitória, Cariacica e Vila Velha. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi demandado.

Trecho da Segunda Ponte sem iluminação Crédito: Fernando Madeira

As prefeituras de Vila Velha e Cariacica informaram que trocaram lâmpadas e que os trechos administrados pelos dois municípios estão iluminados.

O DER-ES, por outro lado, informou que a prestação de serviços de iluminação pública é de competência do poder público municipal, conforme determinado em Constituição Federal.

A Prefeitura de Vitória detalhou que o trecho administrado pelo município abrange 36 postes com iluminação, sendo que 12 deles estão apagados. Segundo a administração municipal, a escuridão foi causada por atos de furto e depredação. Quebra de tubulações, furto de circuitos elétricos e de lâmpadas são apontados como os principais motivos para apagões.

Perguntada sobre prazo para troca de luminárias, a prefeitura informou que a manutenção depende de autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Não foi informado um prazo.

Escuridão na Segunda Ponte, em Vitória

O Dnit foi procurado pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

VEJA AS RESPOSTAS

DER-ES

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que ano passado concluiu as obras de recuperação e proteção das estruturas da Ponte Governador Gerson Camata (antigo Viaduto do Príncipe), que se estende de Vila Velha à alça de acesso à BR-262 e liga o trecho à Segunda Ponte. Foram executados serviços de recuperação e proteção das estruturas, substituição do revestimento asfáltico existente, novas sinalizações (horizontal e vertical), juntas de dilatação, recuperação e readequação dos dispositivos de drenagem existentes. O DER-ES informa ainda que a prestação de serviços de Iluminação Pública é de competência do poder público municipal ou distrital, conforme art. 30 e 149-A da Constituição Federal de 1988.



PREFEITURA DE CARIACICA

A Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) informa que o trecho da Segunda Ponte que compete à Prefeitura de Cariacica começa no 33º poste no sentido Vitória/Cariacica - um pouco antes do Centro de Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, passa pelo primeiro elevado que dá acesso à avenida Mário Gurgel (BR-262) e termina um pouco depois do segundo elevado, em Jardim América. São 10 no canteiro central e o restante nas laterais. Um total de 65 postes. Todo o trecho está iluminado e foram investidos aproximadamente R$ 110 mil com instalação de LED e cabeamento aéreo.



PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informa que a Segunda Ponte é um equipamento público localizado fora do território do município e se trata de um trecho da BR 262, por onde circula tráfego de interesses regional e interestadual e não apenas local. Ressalta, no entanto, que a responsabilidade pelos primeiros 36 postes da ponte na chegada e saída de Vitória é do município, porém, há 12 luminárias que estão apagadas devido a atos de furto e depredação e que a manutenção já está programada.



A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) destaca que, em 2021, o município realizou quatro intervenções para recuperação da iluminação e que, em 2022, houve uma manutenção e três trocas de equipamentos provocadas por furtos. Em média, o prejuízo é de R$ 5 mil por ocorrência.

Quebra de tubulações, furto de circuitos elétricos e de lâmpadas são os principais motivos para os apagões.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A secretaria de Planejamento, Projetos Estruturantes e Obras de Vila Velha obteve parecer favorável da Procuradoria municipal e investiu na melhoria da iluminação pública no trecho da Segunda Ponte que se encontra no território de Vila Velha, até o limite com o município vizinho. Desde abril foram substituídas as lâmpadas apagadas por luminárias de LED e incluindo novos pontos de iluminação.

