Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furto e depredação

Atos de vandalismo deixam Segunda Ponte às escuras em Vitória

Cariacica e Vila Velha informaram que trocaram lâmpadas, mas Vitória disse que há 12 lâmpadas apagadas. Não há prazo para manutenção do trecho

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 20:19

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 jun 2022 às 20:19
Quem passa pela Segunda Ponte, na Região Metropolitana da Grande Vitória, a partir do fim da tarde, pode perceber uma escuridão incomum, com uma iluminação que não oferece a devida segurança aos motoristas e motociclistas. A situação registrada pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, é de uma ponte escura, em um trecho com iluminação sustentada pelos faróis dos carros.
A Segunda Ponte é uma ligação importante entre Vitória, Cariacica e Vila Velha. O trecho sem iluminação, na Capital, fica nas proximidades da rodoviária, perto da Ilha do Príncipe. Notando a escuridão nessa parte da estrutura, a reportagem de A Gazeta procurou as prefeituras de Vitória, Cariacica e Vila Velha. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi demandado.
Segunda Ponte sem iluminação
Trecho da Segunda Ponte sem iluminação Crédito: Fernando Madeira
As prefeituras de Vila Velha e Cariacica informaram que trocaram lâmpadas e que os trechos administrados pelos dois municípios estão iluminados.
O DER-ES, por outro lado, informou que a prestação de serviços de iluminação pública é de competência do poder público municipal, conforme determinado em Constituição Federal.
A Prefeitura de Vitória detalhou que o trecho administrado pelo município abrange 36 postes com iluminação, sendo que 12 deles estão apagados. Segundo a administração municipal, a escuridão foi causada por atos de furto e depredação. Quebra de tubulações, furto de circuitos elétricos e de lâmpadas são apontados como os principais motivos para apagões.
Perguntada sobre prazo para troca de luminárias, a prefeitura informou que a manutenção depende de autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Não foi informado um prazo.

Escuridão na Segunda Ponte, em Vitória

O Dnit foi procurado pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

VEJA AS RESPOSTAS

DER-ES
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que ano passado concluiu as obras de recuperação e proteção das estruturas da Ponte Governador Gerson Camata (antigo Viaduto do Príncipe), que se estende de Vila Velha à alça de acesso à BR-262 e liga o trecho à Segunda Ponte. Foram executados serviços de recuperação e proteção das estruturas, substituição do revestimento asfáltico existente, novas sinalizações (horizontal e vertical), juntas de dilatação, recuperação e readequação dos dispositivos de drenagem existentes. O DER-ES informa ainda que a prestação de serviços de Iluminação Pública é de competência do poder público municipal ou distrital, conforme art. 30 e 149-A da Constituição Federal de 1988.
PREFEITURA DE CARIACICA 
A Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) informa que o trecho da Segunda Ponte que compete à Prefeitura de Cariacica começa no 33º poste no sentido Vitória/Cariacica - um pouco antes do Centro de Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, passa pelo primeiro elevado que dá acesso à avenida Mário Gurgel (BR-262) e termina um pouco depois do segundo elevado, em Jardim América. São 10 no canteiro central e o restante nas laterais. Um total de 65 postes. Todo o trecho está iluminado e foram investidos aproximadamente R$ 110 mil com instalação de LED e cabeamento aéreo.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória informa que a Segunda Ponte é um equipamento público localizado fora do território do município e se trata de um trecho da BR 262, por onde circula tráfego de interesses regional e interestadual e não apenas local. Ressalta, no entanto, que a responsabilidade pelos primeiros 36 postes da ponte na chegada e saída de Vitória é do município, porém, há 12 luminárias que estão apagadas devido a atos de furto e depredação e que a manutenção já está programada.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) destaca que, em 2021, o município realizou quatro intervenções para recuperação da iluminação e que, em 2022, houve uma manutenção e três trocas de equipamentos provocadas por furtos. Em média, o prejuízo é de R$ 5 mil por ocorrência.
Quebra de tubulações, furto de circuitos elétricos e de lâmpadas são os principais motivos para os apagões.
PREFEITURA DE VILA VELHA
A secretaria de Planejamento, Projetos Estruturantes e Obras de Vila Velha obteve parecer favorável da Procuradoria municipal e investiu na melhoria da iluminação pública no trecho da Segunda Ponte que se encontra no território de Vila Velha, até o limite com o município vizinho. Desde abril foram substituídas as lâmpadas apagadas por luminárias de LED e incluindo novos pontos de iluminação.
Atos de vandalismo deixam Segunda Ponte às escuras em Vitória

Veja Também

Mirante de ciclovia na Terceira Ponte começa a ser construído

Veja cruzamentos em Vitória onde motorista pode virar à direita com sinal fechado

Cariacica vai eliminar cruzamentos e semáforos para desafogar trânsito na 262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Prefeitura de Vila Velha Prefeitura de Vitória Segunda Ponte Vila Velha Vitória (ES) DER-ES Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados