Sem multa

Veja cruzamentos em Vitória onde motorista pode virar à direita com sinal fechado

Vitória tem 32 cruzamentos que permitem ao motorista a conversão à direita mesmo com o sinal fechado. Todos eles estão com placas que sinalizam a possibilidade da manobra

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2022 às 15:51
Vitória tem 32 cruzamentos que permitem ao motorista a conversão à direita mesmo com o sinal fechado. Todos eles estão com placas que sinalizam a possibilidade da manobra. O objetivo é melhorar a fluidez no trânsito e evitar retenções, de acordo com a prefeitura. Não haverá multas para os motoristas.
Vitória tem 32 cruzamentos com conversão à direita
Crédito: Lucas Salles / Setran PMV

Onde é permitida a conversão à direita com sinal fechado em Vitória:

  1. Rua Dona Maria Rosa x Rua Emilio F. Silva (Maruipe) – 2 placas
  2. Rua Ferreira Coelho x R. Neves Armond (Praia do Suá)
  3. Av. Leitão da Silva x Rua Juiz Alexandre M. de Castro (Santa Luiza)
  4. Rua Fortunato Ramos x Rua José Teixeira (Santa Lúcia)
  5. Fernando Ferrari x Dr. Agilberto Rodrigues (Jabour)
  6. Av. Leitão da Silva x Rua Gilson Mendonça
  7. Av Paulino Muller x Rua Ernesto Pessoa
  8. Rua Adalfredo Warnic X Fernando Ferrari
  9. Av. Des. Dermeval Lirio X Rua Ricardo de Freitas - Mata da Praia (Perim)
  10. Av Marechal Campos – Hospital das clínicas
  11. Av Marechal Campos – Hospital das clínicas
  12. Av. Vitoria X Rua Anselmo Serrat - Monte Belo
  13. Av. Fernando Ferrari X Rua Silvana Rosa - Goiabeiras
  14. Av. Paulino Muller X Praça Asdrubal Soares – Jucutuquara
  15. Mascarenhas de Moraes x rua Dom Bosco (sentido Av vitória)
  16. Av Fernando Ferrari x rua Agliberto Rodrigues Moreira ( sentido paneleiras)
  17. Av Dante Michelini x Rua José Celso Cláudio (sentido serra)
  18. Av. Dante Michelini x Rua Aristóbulo Barbosa Leão (sentido Ufes)
  19. Av. Dante Michelini x Rua Anísio Fernandes Coelho (sentido Ufes)
  20. Av. Mascarenhas de Moraes x Av. Paulino Muller (Sentido Ifes)
  21. Av. Mascarenhas de Moraes x Av. Joubert de Barros  
  22. Av. Mascarenhas de Moraes x Av. Jair Etienne Dessaune  
  23. Av. Maruípe x Rua Otto Ramos
  24. Av. Maruípe x Rua Santos Dumont
  25. Av. Maruípe x Av. Marechal Floriano
  26. Av. Maruípe x Av. Eng. Rubens Bley
  27. Av. Leitão da Silva x Rua Carlos Alves
  28. Av. Ferreira Coelho x Rua Almirante Tamandaré
  29. Av. Des. Demerval Lyrio x Av. Rosendo Serapião Souza Filho
  30. Av. Norte Sul x Rua Carlos Gomes Lucas (sentido interior de Jardim Camburi)
  31. Rua Hugo Viola x Rua Natalina Daher e Rua Luiz Manoel Vellozo
  32. Av. Adalberto Simão Nader x Av. Rosendo Serapião Souza Filho
Os pontos foram definidos a partir de análises que consideram a intensidade do fluxo de veículos nas pistas, a visibilidade de pedestres, o tempo dos semáforos e a geometria do cruzamento, informou o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano. Foram feitas ações orientativas para que quem dirige tenha conhecimento.
Saiba os cruzamentos em Vitória onde motorista pode virar à direita com sinal fechado
"Foram 32 diferentes cruzamentos escolhidos de maneira criteriosa. Não haverá multas. Nossa intenção é educar e que todos colaborem seguindo à direita e atentos às faixas e aos pedestres, que terão prioridade quando estiverem atravessando as ruas”, destacou o gestor.

CRITÉRIOS

O artigo 44-A da Lei 14.071 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite ao condutor virar à direita, mesmo que o semáforo esteja em vermelho, e tem como objetivo melhorar a fluidez no trânsito e evitar retenções.
Em Vitória, a análise da viabilidade da implantação considerou a geometria e circulação dos cruzamentos, a visibilidade dos pedestres, os possíveis conflitos, os fluxos opostos, os tempos semaforizados, além da demanda de passagem de pedestres, a intensidade de fluxo nas pistas, entre outros.

