Rede elétrica que alimenta os semáforos vai ter instalação subterrânea Crédito: Pixabay

Equipamentos importantes para organizar, dar fluidez e promover um trânsito seguro, os semáforos instalados nas vias de Vitória estão se tornando alvos constantes de criminosos que furtam os fios de energia elétrica dos aparelhos em busca do cobre. A prefeitura informou que vai iniciar um processo de reestruturação da rede elétrica que alimenta os semáforos, enterrando os cabos dos pontos sensíveis onde há risco de acidentes. O primeiro ponto escolhido para receber a intervenção fica no cruzamento da Avenida Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves.

Your browser does not support the audio element. Fios de semáforo viram alvo de bandidos em Vitória e prefeitura promete solução

A manobra criminosa provoca apagão nos aparelhos e coloca em risco os condutores de veículos. De acordo com a prefeitura, sete ataques foram registrados no Centro de Vitória, Praia do Canto e Beira-Mar neste ano.

"Percebemos que o furto de cabos de semáforo cresceu a partir do segundo semestre do ano passado. Pode ser, sim, o fato da gente ter concretado esses lugares que tinham furtos constantes de iluminação pública e [então os bandidos] migraram para o semáforo" Alex Mariano - Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

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Diferente de quando agiam no ano passado, Mariano destaca que quando os bandidos atacam, agora furtam, em média, 20 metros de cabos. Em janeiro deste ano, a prefeitura gastou R$ 20 mil para reparar ou substituir equipamentos, componentes e cabos.

O município explica que a despesa é calculada com base na soma do material necessário para reposição das estruturas, assim como custo com a mão-de-obra. No último ano, a Setran gastou R$ 200 mil com reposição e manutenção dos materiais de iluminação.

O secretário revela que, mesmo com a concretagem, os criminosos ainda tentam furtar os fios de iluminação pública. No entanto, as obras dificultam o sucesso. Como exemplo, ele cita um caso registrado na Avenida Adalberto Simão Nader.

"Quando viram que era alumínio e que os cabos estavam concretados, deixaram de lado, mas a gente teve que refazer. Foi rápido. Se fosse fio de cobre, o processo ia demorar mais. Então, enxergo as obras como positivas. Não tem como colocar alumínio nos semáforos porque tem a questão de fazer curva. E quando faz a curva neste material, ele quebra", destaca.

CRUZAMENTOS TERÃO FIOS SUBTERRÂNEOS

Como alternativa, a prefeitura vai iniciar um processo de reestruturação da rede elétrica que alimenta os semáforos. O secretário informou que um estudo indica a viabilidade de montar uma ligação subterrânea, semelhante ao modelo adotado na iluminação.

"Vamos enterrar os cabos dos pontos semafóricos mais sensíveis, onde o risco de acidente é grande, caso os semáforos parem de funcionar " Alex Mariano - Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

O primeiro ponto a receber a intervenção fica no cruzamento da Avenida Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves. A previsão é de que a obra seja iniciada em março. O trabalho deve durar uma semana e vai custar R$ 18 mil.

“A cidade conta com 235 cruzamentos semafóricos. Onde tem cruzamento semafórico, eles [bandidos] agem. Quando você enterra os fios, dificulta a ação. Nós estamos levantando os pontos onde passam tubulações de gás, de água e outros detalhes de infraestrutura para definirmos os próximos locais que poderão receber as obras”, informa o secretário Alex Mariano.

EM 2021, 40 SUSPEITOS FORAM PRESOS

A Guarda Municipal de Vitória garante que está intensificando as ações para evitar os furtos de fios na Capital. Em 2021, 40 pessoas foram presas por esse tipo de crime. Aproximadamente uma tonelada de fios foi apreendida.

Criminosos usam área debaixo da Ponte da Passagem e manguezal para descartar resíduos oriundos dos furtos de fios de cobre na região da Ufes Crédito: Fernando Madeira / Arquivo

A Gerência de Inteligência e Integração da Guarda Municipal está apurando informações e atuando com os agentes do trabalho ordinário do grupamento de Proteção Comunitária, para efetuar as prisões em flagrante.