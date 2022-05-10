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Aquaviário: barcos terão wi-fi, ar-condicionado e rastreamento em tempo real

Vídeo mostra onde serão os pontos de embarque e como vai operar o sistema, que o governo do ES promete estar em funcionamento até o fim do ano

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:10

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 mai 2022 às 19:10
Sonho antigo dos capixabas, a volta do sistema de transporte metropolitano através de barcos, o chamado aquaviário, deve acontecer até o final de 2022, segundo promete o governo do Espírito Santo. As obras para construção dos quatro pontos de embarque e desembarque já estão em andamento.
Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou o edital para contratação do serviço. Ele prevê que os barcos tenham banheiro, ar-condicionado, wi-fi, sistema para rastreamento em tempo real, local para transporte de bicicletas e acessibilidade para cadeirantes. Confira no vídeo acima.
O documento detalha ainda o funcionamento do sistema, explicando por exemplo os horários de operação e capacidade de cada barco, conforme mostrou o colunista Leonel Ximenes.

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