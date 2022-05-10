Sonho antigo dos capixabas, a volta do sistema de transporte metropolitano através de barcos, o chamado aquaviário, deve acontecer até o final de 2022, segundo promete o governo do Espírito Santo. As obras para construção dos quatro pontos de embarque e desembarque já estão em andamento.
Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou o edital para contratação do serviço. Ele prevê que os barcos tenham banheiro, ar-condicionado, wi-fi, sistema para rastreamento em tempo real, local para transporte de bicicletas e acessibilidade para cadeirantes. Confira no vídeo acima.
O documento detalha ainda o funcionamento do sistema, explicando por exemplo os horários de operação e capacidade de cada barco, conforme mostrou o colunista Leonel Ximenes.
Aquaviário - barcos terão wi-fi, ar-condicionado e rastreamento em tempo real