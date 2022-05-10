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Leonel Ximenes

Saiba os horários e como será o funcionamento do aquaviário no ES

Embarcações circulação todos os dias da semana, mas de segunda a sexta o período é maior

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 13:15

Públicado em 

10 mai 2022 às 13:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Edital foi publicado nesta terça-feira
Projeção de como será a barca do futuro sistema aquaviário Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou o edital que detalha o funcionamento do sistema aquaviário na Grande Vitória. De acordo com o documento, o modal de transporte vai funcionar 12 horas de segunda a sexta.
Aos sábados as lanchas circularão durante nove horas por dia e, aos domingos e feriados, cinco horas diárias. As horas de operação por dia acima detalhadas não dependem do número mínimo de passageiros. As saídas vão ocorrer a cada 25 minutos, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 20h30; aos sábados, das 8h às 18h; e aos domingos, das 9h às 15h, segundo informações de bastidores.
Cada embarcação terá capacidade mínima de 80 pessoas. A quantidade máxima de embarcações estimada na prestação dos serviços é fixada em cinco. E a quantidade mínima de um.
Segundo a coluna apurou, as embarcações deverão ser climatizadas, com sinal de internet e com espaço para bicicletas, cadeirantes e acessíveis a pessoas com deficiência. Os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes no sistema Transcol também valem para o sistema aquaviário.
O valor máximo da licitação está estimado em R$ 3.577.600,00. Os quatro novos pontos de embarque definidos pelo governo são: Porto de Santana (Cariacica), Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Rodoviária (Vitória).

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 Os passageiros vão utilizar o cartão GV para o pagamento das tarifas. O valor máximo a ser pago na contratação será de R$ 715.520,00 por mês por barco em operação.
As empresas interessadas têm até o próximo dia 20 para enviarem suas propostas e o pregão eletrônico ocorrerá no dia 24. O termo deverá ser assinado em julho e, depois, a vencedora do contrato terá em torno de 90 dias para entregar os barcos.
Segundo o governo do Estado, as obras estão em andamento e em estágio avançando em Porto de Santana e na Prainha, na parte em terra. Em Vitória, as estações serão localizadas na Praça do Papa, que está em fase inicial de obra, e Rodoviária, que está em final de projeto para entrega e aprovação na prefeitura devido à mudança de projeto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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