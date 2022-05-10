Saiba os horários e como será o funcionamento do aquaviário no ES

Projeção de como será a barca do futuro sistema aquaviário Crédito: Divulgação/ Governo do Estado

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou o edital que detalha o funcionamento do sistema aquaviário na Grande Vitória . De acordo com o documento, o modal de transporte vai funcionar 12 horas de segunda a sexta.

Aos sábados as lanchas circularão durante nove horas por dia e, aos domingos e feriados, cinco horas diárias. As horas de operação por dia acima detalhadas não dependem do número mínimo de passageiros. As saídas vão ocorrer a cada 25 minutos, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 20h30; aos sábados, das 8h às 18h; e aos domingos, das 9h às 15h, segundo informações de bastidores.

Cada embarcação terá capacidade mínima de 80 pessoas. A quantidade máxima de embarcações estimada na prestação dos serviços é fixada em cinco. E a quantidade mínima de um.

Segundo a coluna apurou, as embarcações deverão ser climatizadas, com sinal de internet e com espaço para bicicletas, cadeirantes e acessíveis a pessoas com deficiência. Os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes no sistema Transcol também valem para o sistema aquaviário.

O valor máximo da licitação está estimado em R$ 3.577.600,00. Os quatro novos pontos de embarque definidos pelo governo são: Porto de Santana ( Cariacica ), Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Rodoviária (Vitória).

Os passageiros vão utilizar o cartão GV para o pagamento das tarifas. O valor máximo a ser pago na contratação será de R$ 715.520,00 por mês por barco em operação.

As empresas interessadas têm até o próximo dia 20 para enviarem suas propostas e o pregão eletrônico ocorrerá no dia 24. O termo deverá ser assinado em julho e, depois, a vencedora do contrato terá em torno de 90 dias para entregar os barcos.