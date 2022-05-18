Ciclovia da 3ª Ponte: bicicletas podem alcançar até 70 km/h na descida

A inclinação da ciclovia da Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, vai exigir do usuário uma bicicleta com manutenção em dia, principalmente nos freios. Será possível alcançar velocidade de até 70 quilômetros por hora durante a descida, estima o engenheiro mecânico e também ciclista Paulo Sergio de Bortoli.
“O ciclista pode descer pela gravidade e alcançar velocidade variando entre 25km/h a 30 km/h. Para isso, basta descer controlando os freios. Porém, caso resolva descer pedalando e sem frear, pode atingir uma velocidade entre 50 km/h e 70 km/h. Por experiência própria, acredito que o mais comum será o grupo daqueles que desçam mais devagar, para evitar acidentes no percurso”, ressalta.
A obra que vai permitir os usuários atravessarem a via pedalando já está em andamento e terá inclinação de até 4,5% em alguns trechos, ou seja, será bastante íngreme. O arquiteto Tarcísio Bahia chama atenção para esse fator, já que é bem próximo do limite máximo recomendável de inclinação para rampas, de 5%.
Para garantir a segurança de quem circulará pelo local, segundo Bortoli, à ciclovia deverá ter placas de advertência, informando a necessidade dos ciclistas reduzirem a velocidade para evitar acidentes com potencial grave.
Já Tarcísio Bahia destaca que enquanto a subida será longa e exigirá preparo físico, na descida, como a bicicleta vai ganhar bastante velocidade, é importante que os freios estejam bem regulados e que a manutenção da bike seja sempre feita.
A descida em Vila Velha deve ser um pouco mais suave. Já para quem estiver chegando de bike em Vitória, a descida terá inclinação ainda maior.
DICAS DE SEGURANÇA
Segurança do usuário
Para descer vias com bastante inclinação, é importante avaliar a qualidade dos freios, avaliando se o sistema não tem desgaste na estrutura fixada nos pneus nem nos cabos que liga aos acionadores que estão no guidão da bicicleta.
É importante que a manutenção da bicicleta esteja em dia, com pneus em bom estado para impedir que ele fure em um momento de alta velocidade e isso cause um acidente.
Avalie também as condições das correntes e se todas as peças da bike foram montadas de forma adequada para evitar que se soltem durante a circulação.
É importante que a bike tenha os equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. São esses: campainha, sinalizações noturnas traseira, dianteira e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo.
Para que o ciclista possa transitar com mais segurança por ruas, avenidas e mesmo em ciclovias, é recomendado usar equipamentos de segurança. Apesar de não serem obrigatórios, podem proteger o usuário em caso de algum acidente. São esses: luvas, capacete, óculos contra possíveis detritos do asfalto ou insetos.
Obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, avançam sobre a Baía de VitóriaCrédito: Ricardo Medeiros
O QUE DIZ A SEMOBI
Sobre a inclinação da ciclovia, a Semobi explicou que o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT, assim como o Manual Brasileiro de Sinal de Trânsito – Vol. III Sinalização Cicloviaria, do Contran, recomendam a utilização de ciclovias com inclinação inferior a 5%, mas não proíbem inclinações superiores.
"A orientação da ciclovia é de 4,5 %, portanto, abaixo do recomendado pelos técnicos. Ainda assim, é importante ressaltar que não há uma vedação a implantação de um equipamento público ecologicamente sustentável e que promove o bem-estar da população. Caso contrário, locais com relevo mais acidentado não poderiam ter ciclovias, como é o caso de Belo Horizonte, cidade com cerca de 90 quilômetros de ciclovia, onde a inclinação média das vias é de 8,2%".
A pasta segue: "Vale destacar ainda que a implantação de uma ciclovia na Terceira Ponte é uma demanda da sociedade, sendo que a proposta entrou no Orçamento do Estado como a proposta de iniciativa popular mais votada, com forte participação do movimento de cicloativistas. Além disso, a construção da ciclovia da Vida é um marco na mobilidade da Grande Vitória, com uma solução de engenharia e de arquitetura para transpor a baia de vitória por meio do uso de transporte não motorizado, no caso, a bicicleta."
Por nota, a Semobi reforçou que "as normas que valerão são as do Código de Trânsito Brasileiro e do Contran" e destaca que será importante dar manutenção na bicicleta e respeitar as sinalizações da via.
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha
A descida em Vila Velha deve ser um pouco mais suave, sendo que o acesso dos ciclistas será por baixo da ponte e as pistas serão conectadas à ciclovia da Avenida Champagnat.
Confira a nota na íntegra
Com relação a inclinação da ciclovia, a Semobi esclarece que o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT, assim como o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. III – Sinalização Cicloviária, do CONTRAN, recomendam a utilização de ciclovias com inclinação inferiores a 5%, mas não proíbem inclinações superiores.
A inclinação média da Ciclovia da Vida é de 4,5 %, estando, portanto, abaixo do recomendado pelos manuais técnicos. Ainda assim, é importante ressaltar que não há uma vedação a implantação de um equipamento público ecologicamente sustentável e que promove o bem-estar da população. Caso contrário, locais com relevo mais acidentado não poderiam ter ciclovias, como é o caso de Belo Horizonte, cidade com cerca de 90 quilômetros de ciclovia, onde a inclinação média das vias é de 8,2%.
Vale destacar ainda que a implantação de uma ciclovia na Terceira Ponte é uma demanda da sociedade, sendo que a proposta entrou no Orçamento do Estado como a proposta de iniciativa popular mais votada, com forte participação do movimento de cicloativistas.
Além disso, a construção da ciclovia da Vida é um marco na mobilidade da Grande Vitória, com uma solução de engenharia e de arquitetura para transpor a baia de vitória por meio do uso de transporte não motorizado, no caso, a bicicleta.
Assim como para transitar em qualquer via, na Ciclovia da Vida será importante que o ciclista esteja atento a manutenção da bicicleta bem como a utilização equipamento de segurança, respeitando sempre sinalização das via, que seguirá normas técnicas adequadas a esse tipo de equipamento.
OBRAS AVANÇAM NO VÃO CENTRAL
No dia 2 de maio, começou a montagem da Ciclovia da Vida no vão central da Terceira Ponte. O projeto e a ampliação da ponte estão sendo executados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Veja o andamento das obras na Terceira Ponte, em Vitória
Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento, chegando a seis metros e funcionará como um mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha. Veja abaixo imagens do projeto.
O Consórcio Ferreira Guedes Metalvix é responsável pelas obras, contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e que incluem a construção e proteção da ciclovia, além da ampliação de quatro para seis faixas na ponte. O prazo para conclusão é maio de 2023.
No lado canela-verde, o projeto mostra que o acesso serão conectadas diretamente à ciclovia da Avenida Champagnat, que chega até a orla da Praia da Costa, sem a necessidade de intervenções adicionais nas ruas. Já em Vitória, o ponto de entrada e saída está ainda em definição.
Com informações do Vinícius Zagoto.
Ciclovia da Terceira Ponte - bicicletas podem alcançar até 70 km por hora na descida