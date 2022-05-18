Ciclovia da 3ª Ponte: bicicletas podem alcançar até 70 km/h na descida

Com relação a inclinação da ciclovia, a Semobi esclarece que o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT, assim como o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. III – Sinalização Cicloviária, do CONTRAN, recomendam a utilização de ciclovias com inclinação inferiores a 5%, mas não proíbem inclinações superiores.

A inclinação média da Ciclovia da Vida é de 4,5 %, estando, portanto, abaixo do recomendado pelos manuais técnicos. Ainda assim, é importante ressaltar que não há uma vedação a implantação de um equipamento público ecologicamente sustentável e que promove o bem-estar da população. Caso contrário, locais com relevo mais acidentado não poderiam ter ciclovias, como é o caso de Belo Horizonte, cidade com cerca de 90 quilômetros de ciclovia, onde a inclinação média das vias é de 8,2%.

Vale destacar ainda que a implantação de uma ciclovia na Terceira Ponte é uma demanda da sociedade, sendo que a proposta entrou no Orçamento do Estado como a proposta de iniciativa popular mais votada, com forte participação do movimento de cicloativistas.

Além disso, a construção da ciclovia da Vida é um marco na mobilidade da Grande Vitória, com uma solução de engenharia e de arquitetura para transpor a baia de vitória por meio do uso de transporte não motorizado, no caso, a bicicleta. Assim como para transitar em qualquer via, na Ciclovia da Vida será importante que o ciclista esteja atento a manutenção da bicicleta bem como a utilização equipamento de segurança, respeitando sempre sinalização das via, que seguirá normas técnicas adequadas a esse tipo de equipamento.