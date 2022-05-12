Engenheiros vão avaliar segurança das obras da Terceira Ponte

Engenheiros e a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa
vão avaliar, na manhã desta quinta-feira (12), a segurança das obras em andamento na Terceira Ponte
e também as condições da estrutura. Na via, estão sendo estruturadas ciclovia e a ampliação de faixas.
Estarão presentes o deputado estadual Marcelo Santos
(Podemos), presidente do colegiado, e engenheiros da Associação Brasileira de Engenheiros Civis no Estado (AbencES), além do diretor-presidente da concessionária Rodosol, Geraldo Dadalto.
Segundo o parlamentar, verificar a segurança das obras é primordial. "Tenho recebido vídeos e fotos circulando com pedaços de ferros expostos na estrutura, então vamos verificar, in loco, com a presença de engenheiros qualificados, que dará parecer sobre as construções e tirar dúvidas sobre peso e a capacidade na ciclovia, por exemplo", explicou Santos.
Pelo projeto do governo do Estado
, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na via será aumentada em torno de 40%. Atualmente, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.
Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo do transporte coletivo e passarão a ter 3,1 metros cada. Já as pistas no meio serão destinadas a automóveis e terão 2,8 metros cada.