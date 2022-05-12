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Leonel Ximenes

Engenheiros vão avaliar segurança das obras da Terceira Ponte

Comissão de Infraestrutura da Assembleia diz que tem recebido vídeos e fotos de pedaços de ferros expostos na estrutura

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

12 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, avançam sobre a Baía de Vitória
Obras da ciclovia da Terceira Ponte Crédito: Ricardo Medeiros
Engenheiros e a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa vão avaliar, na manhã desta quinta-feira (12), a segurança das obras em andamento na Terceira Ponte e também as condições da estrutura. Na via, estão sendo estruturadas ciclovia e a ampliação de faixas.
Estarão presentes o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), presidente do colegiado, e engenheiros da Associação Brasileira de Engenheiros Civis no Estado (AbencES), além do diretor-presidente da concessionária Rodosol, Geraldo Dadalto.
Segundo o parlamentar, verificar a segurança das obras é primordial. "Tenho recebido vídeos e fotos circulando com pedaços de ferros expostos na estrutura, então vamos verificar, in loco, com a presença de engenheiros qualificados, que dará parecer sobre as construções e tirar dúvidas sobre peso e a capacidade na ciclovia, por exemplo", explicou Santos.

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Pelo projeto do governo do Estado, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na via será aumentada em torno de 40%. Atualmente, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.
Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo do transporte coletivo e passarão a ter 3,1 metros cada. Já as pistas no meio serão destinadas a automóveis e terão 2,8 metros cada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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