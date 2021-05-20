Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

PMV identifica motociclistas que fizeram acrobacias na 3ª Ponte

Identificação dos condutores e dos veículos que fizeram manobras perigosas e proibidas foi repassada à Delegacia de Delitos de Trânsito

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:22

Públicado em 

20 mai 2021 às 11:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homem se arrisca na Terceira Ponte, em manobra com moto
Homem se arrisca na Terceira Ponte, em manobra perigosa e proibida com moto Crédito: Foto do leitor
O Cerco Inteligente da Prefeitura de Vitória identificou os motociclistas que fizeram manobras arriscadas e acrobacias na Terceira Ponte, no último domingo (16). Ficou constatado pelas imagens que havia três condutores cometendo a infração. A identificação deles e dos veículos foi enviada pela PMV à Delegacia de Delitos de Trânsito, comandada pelo delegado Maurício da Rocha, que solicitou as imagens à Guarda Municipal.
Foram identificadas duas motos da marca Honda e uma da Yamaha. Esta última tem placa de outro Estado. Segundo a coluna apurou, os infratores estão sujeitos às penas previstas no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O texto diz que “participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada" pode gerar as seguintes penas:

Veja Também

Supermotos que “voam” a até 300 km/h são alvo de blitz da PM no ES

“Detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. A multa prevista pela legislação, multiplicada por dez por se tratar de uma infração gravíssima, é de R$ 2.934,70.
As manobras arriscadas e proibidas aconteceram por volta das 13h do último domingo. Inicialmente, um grupo de motociclistas ocupou as duas pistas no sentido Vitória-Vila Velha da Terceira Ponte em baixa velocidade, provocando uma pequena retenção de carros e criando um espaço vazio sobre a ponte, à frente das motos.

Veja Também

Acrobacias e alta velocidade: exibicionismo em motos coloca vidas em risco

Em seguida, um dos motociclistas toma a dianteira e faz a manobra. Além de ficar por pelo menos 15 segundos em pé sobre o banco, com as mãos fora do guidão, o homem ainda empina a moto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Motociclista é arremessado após acidente com carro em Nova Venécia

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Mimoso do Sul

Motociclistas fazem manifestação na BR 101 após morte de médico na Serra

10 dicas para motociclistas evitarem acidentes de trânsito

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

motocicleta Prefeitura de Vitória Terceira Ponte Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados