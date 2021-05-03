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Colisão

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Mimoso do Sul

Suelen Alves da Rosa, de 31 anos, foi socorrida, mas faleceu depois de dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mai 2021 às 18:16
Suelen Alves da Rosa tinha 31 anos e era moradora de Mimoso do Sul
Suelen Alves da Rosa tinha 31 anos e era moradora de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/ Redes sociais
A motociclista Suelen Alves da Rosa, de 31 anos, morreu na noite desse domingo (02) após uma colisão entre a moto que ela pilotava  e uma carreta na BR 101, na altura do Km 441, próximo a um posto em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida, mas faleceu depois de dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 23h20. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Cachoeiro, mas a informação da unidade é de que a motociclista não resistiu aos ferimentos, durante a madrugada.
Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, que esteve no local. A pista, no sentido sul, ficou interditada e foi totalmente liberada às 23h50.

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