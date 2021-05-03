Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Mimoso do Sul

A motociclista Suelen Alves da Rosa, de 31 anos, morreu na noite desse domingo (02) após uma colisão entre a moto que ela pilotava e uma carreta na BR 101, na altura do Km 441, próximo a um posto em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida, mas faleceu depois de dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 23h20. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Cachoeiro, mas a informação da unidade é de que a motociclista não resistiu aos ferimentos, durante a madrugada.
Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, que esteve no local. A pista, no sentido sul, ficou interditada e foi totalmente liberada às 23h50.