Acidente com quatro veículos fecha trecho da BR 101 no ES Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte

Um acidente envolvendo quatro veículos fechou os dois sentidos da BR 101, no quilômetro 226, no limite dos municípios de Ibiraçu Fundão . A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Policiais rodoviários e equipes da Eco101 , que administra a via, estiveram no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A causa da batida não foi informada.

A pista chegou a ficar totalmente fechada, depois em pare e siga e foi totalmente liberada às 12h20, de acordo com a PRF.

12H20 - Pista totalmente liberada no KM226 da BR 101. — PRF_ES (@PRF191ES) May 3, 2021

Por meio de nota, a Eco101, afirmou que "houve uma ocorrência envolvendo quatro carros de passeio, no km 226,8, em Fundão. A ocorrência foi registrada às 10h09 desta segunda-feira (3) e segue em andamento."

Segundo a Eco, para o atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF e Samu.

"Quatro pessoas foram encaminhadas para hospitais da região", finaliza a nota.

Um vídeo feito pela reportagem da TV Gazeta Norte mostra alguns dos veículos acidentados sendo guinchados pela Eco101 e o trânsito quando estava em pare e siga. Veja abaixo.