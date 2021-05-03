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Entre Fundão e Ibiraçu

Acidente com quatro veículos fecha trecho da BR 101 no ES

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A pista foi totalmente liberada às 12h20, de acordo com a PRF

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:05

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 mai 2021 às 12:05
Acidente com quatro veículos fecha trecho da BR 101 no ES
Acidente com quatro veículos fecha trecho da BR 101 no ES Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte
Um acidente envolvendo quatro veículos fechou os dois sentidos da BR 101, no quilômetro 226, no limite dos municípios de Ibiraçu e Fundão. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Policiais rodoviários e equipes da Eco101, que administra a via, estiveram no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A causa da batida não foi informada.
A pista chegou a ficar totalmente fechada, depois em pare e siga e foi totalmente liberada às 12h20, de acordo com a PRF.
Por meio de nota, a Eco101, afirmou que "houve uma ocorrência envolvendo quatro carros de passeio, no km 226,8, em Fundão. A ocorrência foi registrada às 10h09 desta segunda-feira (3) e segue em andamento."
Segundo a Eco, para o atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF e Samu.
"Quatro pessoas foram encaminhadas para hospitais da região", finaliza a nota.
Um vídeo feito pela reportagem da TV Gazeta Norte mostra alguns dos veículos acidentados sendo guinchados pela Eco101 e o trânsito quando estava em pare e siga. Veja abaixo.

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