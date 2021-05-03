Acidente com quatro veículos fecha trecho da BR 101 no ES

Um acidente envolvendo quatro veículos fechou os dois sentidos da BR 101, no quilômetro 226, no limite dos municípios de Ibiraçu e Fundão. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Policiais rodoviários e equipes da Eco101, que administra a via, estiveram no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A causa da batida não foi informada.
A pista chegou a ficar totalmente fechada, depois em pare e siga e foi totalmente liberada às 12h20, de acordo com a PRF.
Por meio de nota, a Eco101, afirmou que "houve uma ocorrência envolvendo quatro carros de passeio, no km 226,8, em Fundão. A ocorrência foi registrada às 10h09 desta segunda-feira (3) e segue em andamento."
Segundo a Eco, para o atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF e Samu.
"Quatro pessoas foram encaminhadas para hospitais da região", finaliza a nota.
Um vídeo feito pela reportagem da TV Gazeta Norte mostra alguns dos veículos acidentados sendo guinchados pela Eco101 e o trânsito quando estava em pare e siga. Veja abaixo.