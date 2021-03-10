Carreta pega fogo na BR 101 em Fundão, no ES

Uma carreta pegou fogo no quilômetro 233 da BR 101, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (10). A ocorrência foi registrada às 5h40 da manhã pela Eco101, concessionária que administra a via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas.
Ainda de acordo com a PRF, ninguém ficou ferido. A carreta estava indo no sentido Fundão a Ibiraçu, quando começou a pegar fogo. Segundo informações do condutor do veículo, repassadas para a Eco101, o incêndio teria começado após uma pane elétrica. A PRF afirma que o fogo foi controlado pelos Bombeiros.
Às 7h35, a PRF informou que o trânsito estava interditado nos dois sentidos para o trabalho dos Bombeiros. No decorrer da manhã, segundo a Eco101, a via estava sinalizada e o trânsito estava fluindo por um desvio nos dois sentidos da pista.
No fim da manhã, a concessionária informou que a via foi totalmente liberada e que o trânsito flui normalmente na região. Veja o vídeo do fogo.
Atualização
10/03/2021 - 1:05
Após a publicação desta reportagem, a pista, que chegou a ficar interditada nos dois sentidos, foi totalmente liberada no fim da manhã. O texto foi atualizado.