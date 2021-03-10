Carreta pega fogo na BR 101 em Fundão, no ES

Carreta pega fogo na BR 101 Crédito: Reprodução

11h10 - Em Fundão, no km 233 da BR 101, pista está totalmente liberada. — PRF_ES (@PRF191ES) March 10, 2021

07h50 - Em Fundão, no km 233 da BR 101, Trânsito está fluindo por desvio. — PRF_ES (@PRF191ES) March 10, 2021

07h35 - Km 233 da BR 101 em Fundão, interdição total para trabalhos dos bombeiros. https://t.co/DopGGvOqOW — PRF_ES (@PRF191ES) March 10, 2021

Ainda de acordo com a PRF, ninguém ficou ferido. A carreta estava indo no sentido Fundão a Ibiraçu, quando começou a pegar fogo. Segundo informações do condutor do veículo, repassadas para a Eco101, o incêndio teria começado após uma pane elétrica. A PRF afirma que o fogo foi controlado pelos Bombeiros.

Às 7h35, a PRF informou que o trânsito estava interditado nos dois sentidos para o trabalho dos Bombeiros. No decorrer da manhã, segundo a Eco101, a via estava sinalizada e o trânsito estava fluindo por um desvio nos dois sentidos da pista.

No fim da manhã, a concessionária informou que a via foi totalmente liberada e que o trânsito flui normalmente na região. Veja o vídeo do fogo.

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