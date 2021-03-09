Agente penitenciário morre após cair de moto na BR 101, em Vila Velha

Um inspetor penitenciário morreu após cair de moto no quilômetro 310 da BR 101, na altura do bairro Jucu, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (8). Testemunhas alegaram que Fábio Alves Mendes bateu em um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem, caiu na pista e foi atropelado por outros carros que passavam pelo local no momento do acidente.
Com o agente penitenciário, foi encontrada uma arma, que foi recolhida pela Polícia Rodoviária Federal e entregue na Delegacia de Polícia Judiciária de Cariacica. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que Fábio portava uma arma particular com documentação regular.
A Sejus informou ainda que a arma foi recolhida pela PRF para procedimentos de praxe e que Fábio trabalhava no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. A pasta também lamentou o ocorrido e se afirmou que se solidariza com familiares e amigos do inspetor.