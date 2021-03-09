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Acidente

Agente penitenciário morre após cair de moto na BR 101, em Vila Velha

Testemunhas afirmaram que Fábio Alves Mendes caiu após tentar uma ultrapassagem e foi atropelado por outros carros; com ele, foi encontrada uma arma, que foi recolhida pela PRF

Publicado em 08 de Março de 2021 às 23:01

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

08 mar 2021 às 23:01
Fábio Alves Mendes era agente penitenciário e morreu em acidente na BR 101 nesta segunda (8)
Fábio Alves Mendes era agente penitenciário e morreu em acidente na BR 101 nesta segunda (8) Crédito: Arquivo Pessoal
Um inspetor penitenciário morreu após cair de moto no quilômetro 310 da BR 101, na altura do bairro Jucu, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (8). Testemunhas alegaram que Fábio Alves Mendes bateu em um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem, caiu na pista e foi atropelado por outros carros que passavam pelo local no momento do acidente.
Com o agente penitenciário, foi encontrada uma arma, que foi recolhida pela Polícia Rodoviária Federal e entregue na Delegacia de Polícia Judiciária de Cariacica. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que Fábio portava uma arma particular com documentação regular.
A Sejus informou ainda que a arma foi recolhida pela PRF para procedimentos de praxe e que Fábio trabalhava no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. A pasta também  lamentou o ocorrido e se afirmou que se solidariza com familiares e amigos do inspetor.

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