Chuva provoca novos alagamentos e interdição na BR 101 em Viana

Entrada do bairro Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, após a chuva desta terça (9) Crédito: Gabriela Ribeti/ A Gazeta

Parte da pista lateral da BR 101 ficou interditada mais uma vez por causa da chuva forte que atinge o município de Viana, na região da Grande Vitória, no início da tarde desta terça-feira (09). Alagamentos na mesma região causaram transtornos, engarrafamentos e interdições no dia 25 de fevereiro.

Fotos encaminhadas pela repórter da TV Gazeta, Gabriela Ribeti, mostram parte da rodovia que corta a região completamente tomada pela água. Em um dos vídeos, um motociclista tenta, mesmo que com muita dificuldade, passar pelo alagamento.

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De acordo com informações repassadas pela Eco101, concessionária responsável pela via, pontos de atenção devido à chuva também são observados nos bairros Canaã, em Viana, Flexal e Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

14h47 - Pontos de atenção devido à chuva:



?Viana - tráfego segue pela faixa 2 na pista marginal sentido norte no km 299,8 (bairro Canaã).

?Cariacica: tráfego segue pela faixa 1 sentido norte (Flexal e Nova Rosa da Penha). — Eco101 (@_eco101) March 9, 2021