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Marcílio de Noronha

Chuva provoca novos alagamentos e interdição na BR 101 em Viana

Fotos mostram parte da rodovia que corta a região completamente tomada pela água da chuva na altura do bairro Marcílio de Noronha

Publicado em 09 de Março de 2021 às 16:35

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

09 mar 2021 às 16:35
Entrada do Bairro Marcílio de Noronha, em Viana é tomada pelas águas
Entrada do bairro Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, após a chuva desta terça (9) Crédito: Gabriela Ribeti/ A Gazeta
Parte da pista lateral da BR 101 ficou interditada mais uma vez por causa da chuva forte que atinge o município de Viana, na região da Grande Vitória, no início da tarde desta terça-feira (09). Alagamentos na mesma região causaram transtornos, engarrafamentos e interdições no dia 25 de fevereiro. 
Fotos encaminhadas pela repórter da TV Gazeta, Gabriela Ribeti, mostram parte da rodovia que corta a região completamente tomada pela água.  Em um dos vídeos, um motociclista tenta, mesmo que com muita dificuldade, passar pelo alagamento. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a presença de pontos de alagamento na rodovia. 
De acordo com informações repassadas pela Eco101, concessionária responsável pela via, pontos de atenção devido à chuva também são observados nos bairros Canaã, em Viana, Flexal e Nova Rosa da Penha, em Cariacica. 
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Prefeitura e a Defesa Civil do município para saber o impacto da chuva na região, mas até o momento não teve resposta sobre a situação nos bairros. Assim que as informações chegarem esse texto será atualizado.

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