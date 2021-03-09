Chuva provoca novos alagamentos e interdição na BR 101 em Viana

Parte da pista lateral da BR 101 ficou interditada mais uma vez por causa da chuva forte que atinge o município de Viana, na região da Grande Vitória, no início da tarde desta terça-feira (09). Alagamentos na mesma região causaram transtornos, engarrafamentos e interdições no dia 25 de fevereiro.
Fotos encaminhadas pela repórter da TV Gazeta, Gabriela Ribeti, mostram parte da rodovia que corta a região completamente tomada pela água. Em um dos vídeos, um motociclista tenta, mesmo que com muita dificuldade, passar pelo alagamento.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a presença de pontos de alagamento na rodovia.
De acordo com informações repassadas pela Eco101, concessionária responsável pela via, pontos de atenção devido à chuva também são observados nos bairros Canaã, em Viana, Flexal e Nova Rosa da Penha, em Cariacica.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Prefeitura e a Defesa Civil do município para saber o impacto da chuva na região, mas até o momento não teve resposta sobre a situação nos bairros. Assim que as informações chegarem esse texto será atualizado.