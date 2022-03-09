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Leonel Ximenes

Algo inesperado aconteceu na 3ª Ponte em janeiro. Saiba o que foi

Havia quatro anos que não acontecia este fato na via que liga Vitória a Vila Velha

Públicado em 

09 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Entardecer na Ilha do Boi com vista para o Convento e Terceira Ponte
A queda no movimento de veículos que trafegaram na Terceira Ponte, entre 2019 e 2022, foi de 14,54% Crédito: Fernando Madeira
Pandemia, férias, combustível caro ou economia patinando? Não se sabe o real motivo, mas o fato é que a Terceira Ponte teve, em janeiro último, a menor circulação de veículos dos últimos quatro anos, considerando o primeiro mês de 2019 a 2022.
Em 2019, janeiro havia registrado 1.328.746 veículos passando pela via que liga Vitória a Vila Velha. Já em 2020, no momento pré-pandemia, foram 1.299.431 movimentações pela ponte. No ano passado, por sua vez, ainda no cenário de redução de circulação, a quantidade de carros, motos e outros trafegando pela região foi de 1.163.348.
E em 2022, o movimento conseguiu ainda ficar menor em relação a 2021, indo para 1.135.592. Assim, a queda no movimento de veículos que trafegaram, entre 2019 e 2022, foi de 14,54%.

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Esse quantitativo está bem longe daquele registrado em janeiro de 2018, momento de auge da via e antes da mudança do sentido de cobrança da ponte. Nesse período, passaram 2.622.922 carros, motos e outros.
Os números de movimentação na Terceira Ponte foram extraídos do Portal da Transparência do governo do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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