Poucas&Boas: quarentena no ES não diminuiu o movimento da Terceira Ponte

Movimento de veículos na tarde desta terça-feira (30) na Terceira Ponte Crédito: Câmera do site da Rodosol

De acordo com o relatório de tráfego da Rodosol, concessionária responsável pela Terceira Ponte , a circulação de veículos caiu somente 2,55% no período de quarentena, mesmo sem os ônibus do Transcol estarem circulando. No último dia 22, 33.888 passaram pela via, enquanto outros 33.024 circularam nesta segunda-feira (29).

NÃO PEGOU

Além do governo do Estado, Assembleia Legislativa , Tribunal de Justiça e TRE-ES mantiveram o trabalho nesta semana e não seguiram o feriado decretado pela Prefeitura de Vitória.

OFENSAS AO CAMPEÃO

Campeão de votos em Vitória e no Estado, o vereador Denninho Silva (Cidadania) foi alvo de pichações agressivas na região Goiabeiras, seu reduto eleitoral. Os meliantes já foram denunciados à Polícia. Tomara que sejam descobertos e presos.

PICHADORES COM PhD

Mas neste caso, é forçoso reconhecer que os criminosos mostraram domínio impecável do idioma. Até aquele monossílabo tônico terminado em U, tradicionalmente usado em xingamentos de forma errada, desta vez foi grafado de forma correta, sem o acento agudo usado por nove entre dez pichadores.

PRESSÃO

A ocupação das UTIs de leitos para Covid-19 na rede pública do ES segue acima de 90%.

VIÚVAS DA DITADURA

Trio elétrico em Vila Velha tem circulado com manifestantes convocando a população para a "marcha da família" em frente ao 38º BI, nesta quartta-feira (31). Aglomeração e ignorância matam, só para lembrar.

MARGEM DE ERRO

Coletiva do governador Renato Casagrande , marcada para as 10h30 desta terça (30), foi iniciada por volta das 11h.

TENSÃO

Nessa mesma entrevista, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, esqueceu-se, em diversos momentos, de pegar o microfone para poder falar.

BANANA PARA O CONSUMIDOR

Internautas fãs de um bombom à base de banana clamam para que uma grande fabricante de chocolates, instalada em Vila Velha, faça numa próxima vez um ovo de Páscoa do queridinho deles.

SEM PEGADINHA

A Prefeitura da Serra informa que decretou ponto facultativo no município, na próxima quinta-feira, dia 1º, que antecede o feriado da Sexta-Feira Santa. A medida não contempla as repartições que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala.

HÁ (MUITAS) VAGAS

À MÃO

Famosa casa de saliência da Grande Vitória disponibilizou contato de WhatsApp para os clientes não ficarem “na vontade”.

LÍQUIDO ARDENTE

Um vídeo que circulou nos últimos dias mostra um morador de rua abastecendo seu corote (garrafinha para acondicionar líquidos) com álcool higienizador instalado num posto de saúde de Domingos Martins.

O FLAGRA

Uma servidora flagrou o homem enchendo a garrafinha de álcool e o advertiu que aquele líquido não poderia ser ingerido. O moço, então, alegou que estava pegando o álcool para se higienizar. A prefeitura, procurada, diz que se trata de um caso isolado.

FICÇÃO&REALIDADE

E por falar em vídeo, viralizou na noite desta segunda (29) um vídeo em que um homem pilota um kart na faixa da direita da Avenida Dante Michelini, no sentido Centro. Houve quem comparasse a cena com o game "Mario Kart", sucesso da Nintendo.

TERMÔMETRO DAS REDES

Troca de ministérios, avanço da pandemia e lentidão nas vacinas são assuntos que têm dominado os trending topics no Twitter. Como escapismo, a disputa de quem sai nesta terça no BBB.

CONSTATAÇÃO

Tem "gabinete do ódio" tanto na situação como na oposição.

DECOLANDO

A Zurich Airport Brasil, que administra os aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé, tem um novo diretor comercial: é Eduardo Zucareli, que tem experiência na gestão comercial de aeroportos e grandes shoppings do país.

ALÔ, COMANDANTE!