Comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica deixam cargos

Presidente da República, Jair Bolsonaro recebe as recebe as honras da guarda Crédito: Marcos Correa/PR

A decisão foi comunicada, segundo o Ministério da Defesa, na reunião dos três oficiais com o novo ministro, Walter Braga Netto, e Azevedo e Silva. O agora ex-ministro resistiu a um alinhamento político das Forças Armadas com o governo.

A reunião dos comandantes das Forças Armadas, na manhã desta terça, teve momentos de tensão. O mais exaltado no encontro foi o almirante Ilques Barbosa, da Marinha, com reações que beiraram à insubordinação, conforme relatos de presentes.

Além do comandante da Marinha, o do Exército, general Edson Leal Pujol, e o da Aeronáutica, Moretti Bermudes, colocaram seus cargos à disposição.

A intenção dos três comandantes com o gesto é deixar claro que não dariam um passo que possa contrariar a Constituição ou caracterizar ingerência nos outros Poderes, o Judiciário e o Legislativo.

É a primeira vez que os chefes das três forças armadas saem ao mesmo tempo dos postos.

CONFIRA NOTA DO MINISTÉRIO DA DEFESA

O Ministério da Defesa (MD) informa que os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos.