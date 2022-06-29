Festa de São Pedro: pescadores mantêm tradição de quase um século no ES

Procissão marítima de São Pedro em 2019: tradição interrompida por dois anos devido à pandemia vai ser retomadaCrédito: Álvaro Martins/G1
Após dois anos sem programação por conta da pandemia da Covid-19, a tradicional festa de São Pedro está de volta ao Espírito Santo. Alguns municípios, como Vitória, Serra e Anchieta, celebram a data com procissão marítima, quadrilhas e shows em homenagem ao santo protetor dos pescadores. Por trás das comemorações, uma tradição de quase um século no Estado.
É o caso de Vitória, que prepara a 94º edição da festa. O pescador português Belmiro Rodrigues da Silva, um dos primeiros moradores da Praia do Suá, trouxe de sua terra natal a memória afetiva das celebrações e, com a família e amigos, deu início à tradição em solo capixaba.
"Pescador tem que ter fé". É assim que Álvaro Martins da Silva explica a devoção dos pescadores a São Pedro. Filho de um dos fundadores, Alvinho, como é conhecido, também é presidente da Colônia de Pescadores da Capital. Para ele, a festa representa muito mais do que uma comemoração.
"É um momento de união, fé, tradição e alegria. Passamos muitas dificuldades durante a pandemia", diz ele, acrescentando que, ainda hoje, há muitos barcos parados porque o preço do diesel está elevado e o custo pesa no bolso dos pescadores.
Alvinho, que esta há 40 anos à frente da organização da festa, conta que o tradicional percurso da procissão marítima no começo era feito por barcos a remo e, apenas a partir da década de 1970, começou a participação das embarcações a motor.
"Barco a motor era muito difícil de ter. O percurso também era pequeno por causa disso. Mas os barcos sempre ficaram enfeitados em homenagem ao santo", pontua.
Álvaro Martins da Silva, o Alvinho, explica a devoção dos pescadores a São PedroCrédito: Fernando Madeira
O trajeto pode ser visto ao longo da Avenida Beira-Mar e é acompanhado por música e fogos de artifício. A procissão termina com a benção dos anzóis, que é realizada em alto-mar.
"Na benção do anzol, o pescador mais antigo em atividade da colônia lança ao mar a linha do anzol. É uma missa pequena, de no máximo três minutos, em que o padre faz a benção e os presentes fazem pedidos a São Pedro."
Álvaro Martins da Silva - presidente da Colônia de Pescadores de Vitória
Procissões marítimas em homenagem a São Pedro
A procissão marítima também é destaque na festa no município de Anchieta, no Sul do Estado, onde na década de 1980 ganhou mais adeptos e se tornou um evento grandioso abraçado por toda a comunidade.
Os barcos são enfeitados antes da partida ao mar com bandeirolas, flores e outros adornos confeccionados artesanalmente pelas famílias dos pescadores. O percurso marítimo reúne centenas de pessoas.
A tradição do mar continua em terra firme com a chegada das embarcações ao porto, onde se inicia uma procissão a pé com a imagem do santo dos pescadores. Na sequência, os devotos seguem até a igreja São Pedro, no centro da cidade, onde é realizada uma missa campal na praça que leva o nome do padroeiro.
Na Serra, o balneário de Jacaraípe sedia o tradicional evento, cujo ponto alto acontece com a Puxada e Fincada do Mastro, que fazem parte das tradições do Ciclo Folclórico da Cortada do Mastro. Nele é escolhido um tronco da madeira guanandi, típica de brejos, para simbolizar o mastro de um navio.
A Puxada e Fincada do Mastro é uma grande procissão em que o navio e um tronco de madeira são levados pelas ruas do balneário, acompanhados de bandas de congo. Ao final, o tronco enfeitado com a bandeira do santo é fincado em frente à Igreja Matriz de São Pedro e a Derrubada do Mastro encerra a tradicional festa religiosa.
Quem foi São Pedro
► São Pedro é tão popular que mesmo quem não é católico já deve ter ouvido falar que as chuvas são "responsabilidade" dele. É também o santo que dá continuidade aos festejos juninos. Seu dia é 29 de junho.
► Simão, seu verdadeiro nome, nasceu na Galileia e vivia da pesca até ser convocado por João Evangelista, o São João, para ser um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele acabou se tornando um dos seguidores prediletos e mais próximos. Devido a esse fato, Cristo lhe deu o nome de Pedro (que significa pedra, rocha).
► Pedro tornou-se o líder do grupo dos 12 apóstolos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É por isso que São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, isto é, o primeiro papa da história.
Para celebrar o santo, haverá programação religiosa e festiva nos municípios. Em Vitória, a sexta (1º) e o sábado (2) serão marcados por shows na Praça do Papa. Já no domingo, às 10 horas sairá a tradicional procissão marítima sai da praça em direção à Ilha do Príncipe. É prevista a participação de 100 embarcações. Confira a programação das cidades:
PROGRAMAÇÃO
VITÓRIA (Praça do Papa)
1º/07 - Sexta
20h - Reder Matos
22h - Alemão do Forró
2/07 - Sábado
17h - Desfile de Quadrilhas Juninas de diferentes comunidades de Vitória
20h - Taiana França
22h - Rodrigo Balla
00h - João Lucas e Marcelo
3/07 - Domingo
10h - Tradicional procissão marítima de São Pedro. A saída será na Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe
SERRA (Igreja São Pedro, em Castelândia)
29/06 (Quarta-feira)
19h- Missa com Padre Jorge Campos Ramos
21h - Show musical católico com a Banda Adventus
22h - Show da Banda Rosa de Saron
1º/07 (Sexta-feira)
19h - Missa com Padre Reuber Côgo Daltio
21h - Show musical com Laion
2/07 (Sábado)
15h - Descida do navio com saída da igreja
19h – Missa com Padre Antônio Peroni Filho
21h – Show musical com a Banda Casaca
3/07 (Domingo)
7h30min - Procissão de São Pedro com saída da Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe
8h - Missa com padre Antônio Peroni Filho
18h - Abertura das barraquinhas com comidas típicas no pátio
20h - Fincada do Mastro com show pirotécnico no pátio
21h - Show da Banda Luiz Massa
ANCHIETA
29/06 (Quarta-feira)
09h30 - Entrega das cadernetas aos pescadores aprovados no Curso Aquaviários pela Marinha -Praça São Pedro.
15h30 - Procissão Marítima com concentração às 13h30min no Porto de Cima, AMPA/Colônia. Após, Procissão Terrestre até a Igreja de São Pedro.
17h30 - Missa Solene em Honra a São Pedro. * Apresentações: Coral Infantil, dança da fita, rifa de 01 bicicleta, sorteio de 01 caiaque, 01 bicicleta e brindes para pescadores que participarem da Procissão Marítima.
30/06 (Quinta-feira)
08h às 15h: Dia D de "Saúde do Pescador” na Praça dos Imigrantes, ao lado do Mercado Municipal. Serviços a serem ofertados: aferição de pressão e glicose, testagem rápida junto ao CTA (Centro de Teste e Aconselhamento), vacinação (todas), teste rápido de Covid-19, atendimento médico, avaliação odontológica, ação de saúde do trabalhador, acuidade visual e fundo de olho. Haverá apresentação de Luiz Show durante a ação.
1º/07 (Sexta-feira) - Praça São Pedro
20h30 - Abertura com Homenagem aos ‘Pescadores Ausentes’