Festa de São Pedro: pescadores mantêm tradição de quase um século no ES

► São Pedro é tão popular que mesmo quem não é católico já deve ter ouvido falar que as chuvas são "responsabilidade" dele. É também o santo que dá continuidade aos festejos juninos. Seu dia é 29 de junho.

► Simão, seu verdadeiro nome, nasceu na Galileia e vivia da pesca até ser convocado por João Evangelista, o São João, para ser um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele acabou se tornando um dos seguidores prediletos e mais próximos. Devido a esse fato, Cristo lhe deu o nome de Pedro (que significa pedra, rocha).

► Pedro tornou-se o líder do grupo dos 12 apóstolos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É por isso que São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, isto é, o primeiro papa da história.