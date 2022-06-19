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Passos de Anchieta

Andarilhos chegam a Anchieta após quatro dias e 100 km de caminhada

Tradicional caminhada reconstitui quase exatamente o percurso que o padre José de Anchieta fazia há mais de 400 anos, do Centro de Vitória até a antiga vila de Rerigtiba, atual cidade de Anchieta

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2022 às 13:30
Milhares de peregrinos concluíram neste domingo a participação na 23ª edição da Caminhada Passos de Anchieta. O evento, que ficou dois anos sem acontecer por causa da pandemia, reuniu três mil pessoas nesta edição, segundo os organizadores do evento. Tradição do feriado de Corpus Christi, os andarilhos saíram na última quinta-feira (15) de Vitória e chegaram neste domingo (19) a Anchieta, percorrendo 100 km em quatro dias de caminhada.
Os andarilhos foram recebidos no Santuário Nacional de Anchieta com música ao vivo, apresentação de congo, um lanche e os  certificados de participação. Os primeiros participantes começaram a chegar por volta de 10h30 deste domingo. Após a chegada dos peregrinos, uma missa foi celebrada.
Fiéis percorrem 100km para relembrar passos de Anchieta, no ES
Andarilhos chegam a Anchieta e são recebidos com lanche Crédito: Bruna Hemerly - Tv Gazeta Sul
Cátia Aparecida mora em Alegre e pela primeira vez participou do evento. “Foi indicação e gostei muito. Pretendo fazer novamente, com certeza. Vim pela fé, pela peregrinação e, assim, contemplei as belezas naturais do nosso estado. Tive o prazer de conhecer lugares que eu não conhecia pessoalmente. Maravilhoso!”, disse.
A caminhada é um evento de fé, peregrinação e também de lazer, turismo e cultura, sendo um dos mais tradicionais no Estado, sempre no feriado de Corpus Christi.
Fiéis percorrem 100km para relembrar passos de Anchieta, no ES
Apresentação de congo na chegada dos Passos de Anchieta Crédito: Bruna Hemerly - Tv Gazeta Sul

PASSOS DE ANCHIETA

A rota dos Passos de Anchieta reconstitui quase exatamente o percurso que o padre José de Anchieta fazia há mais de 400 anos, do Centro de Vitória até a antiga vila de Rerigtiba, atual cidade de Anchieta, antes denominado “caminho das 14 léguas", que passa por diversas paisagens das cidades Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta.
Passos de Anchieta acontece em junho e inscrições já podem ser feitas
Andarilhos percorrem 100km para relembrar passos de José de Anchieta Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Anchieta
Veja o roteiro percorrido:
  • 1° DIA - Catedral Metropolitana de Vitória, em Vitória - Barra do Jucu, em Vila Velha – 18km
  • 2º DIA - Praça da Barra do Jucu em Vila Velha - Praia de Setiba, Guarapari – 28km
  • 3º DIA - Setiba, Guarapari - na Praia de Meaípe, Guarapari – 24km
  • 4º DIA - Guarapari - Santuário Nacional de São J. de Anchieta, Anchieta – 23km

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