Capital do ES nesta quinta (9), Anchieta celebra dia do padroeiro e fundador da cidade

Missa solene será presidida pelo arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dário Campos, no Santuário Nacional Crédito: Divulgação/ PMA

A cidade de Anchieta , no Litoral Sul do Estado, comemora nesta quinta-feira (09) o Dia de São José de Anchieta. Ao fundador do município, fieis de todo o país atribuem milagres e graças alcançadas. A data é marcada com missa e transmissão simbólica da capital do Estado para Anchieta.

Nesta quinta, às 15h, acontece a transmissão simbólica da capital do Espírito Santo para Anchieta. Já às 17h, haverá missa solene, presidida pelo arcebispo metropolitano de Vitória , Dom Dário Campos, no Santuário Nacional

O padre jesuíta, que já era considerado santo ainda em vida, foi beatificado em 1980 e reconhecido oficialmente como santo pela Igreja Católica em 2014. Para os fiéis, São José de Anchieta é responsável por inúmeros milagres.

Há 15 anos, a bibliotecária Fabiane Pereira, descobriu um câncer. Devota do santo padroeiro da cidade, intercedeu suas orações a São José no momento difícil.

“A única coisa que tinha naquele momento era lutar, fazendo o tratamento e me apegar a minha fé. Fiz novenas, orações e graças à Deus, tive a chance de São José me dar a graça de estar aqui hoje”, disse a bibliotecária em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul , Gustavo Ribeiro.

PROGRAMAÇÃO

Todos os anos, nessa época, a cidade vive dias de festa, com programação variada, incluindo atividades sociais, culturais e religiosas. As festividades começaram no dia 28 de maio e se encerram neste fim de semana.