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São José de Anchieta

Capital do ES nesta quinta (9), Anchieta celebra dia do padroeiro e fundador da cidade

A data é marcada com missa e transmissão simbólica da capital do Espírito Santo para o município; cidade terá celebrações religiosas, além de outras festividades

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 10:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jun 2022 às 10:18
Missa solene será presidida pelo arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dário Campos, no Santuário Nacional Crédito: Divulgação/ PMA
A cidade de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, comemora nesta quinta-feira (09) o Dia de São José de Anchieta. Ao fundador do município, fieis de todo o país atribuem milagres e graças alcançadas. A data é marcada com missa e transmissão simbólica da capital do Estado para Anchieta.
Nesta quinta, às 15h, acontece a transmissão simbólica da capital do Espírito Santo para Anchieta. Já às 17h, haverá missa solene, presidida pelo arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dário Campos, no Santuário Nacional.
O padre jesuíta, que já era considerado santo ainda em vida, foi beatificado em 1980 e reconhecido oficialmente como santo pela Igreja Católica em 2014. Para os fiéis, São José de Anchieta é responsável por inúmeros milagres.
Há 15 anos, a bibliotecária Fabiane Pereira, descobriu um câncer. Devota do santo padroeiro da cidade, intercedeu suas orações a São José no momento difícil.
“A única coisa que tinha naquele momento era lutar, fazendo o tratamento e me apegar a minha fé. Fiz novenas, orações e graças à Deus, tive a chance de São José me dar a graça de estar aqui hoje”, disse a bibliotecária em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul , Gustavo Ribeiro.

PROGRAMAÇÃO

Todos os anos, nessa época, a cidade vive dias de festa, com programação variada, incluindo atividades sociais, culturais e religiosas. As festividades começaram no dia 28 de maio e se encerram neste fim de semana.
Segundo a prefeitura, a programação dos shows irá acontecer em um palco na Praia Central, com apresentação de diversas bandas. Já no domingo (12) haverá shows de samba e pagode na praça dos Imigrantes, a partir das 14h30. Uma tenda cultural, também na Praia Central, terá com apresentações circenses, teatrais e artísticas.

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