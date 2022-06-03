Viva o amor! Casal celebra 68 anos de união com ensaio em Anchieta

Casal comemora 68 anos de união e ganha ensaio no santuário Crédito: Andre Serrão

O casal de mineiros, Calil Miguel, de 102 anos, e Valda Oliveira Calil, de 86 anos, chegou aos 68 anos de união no último dia 12 de maio. A data não poderia passar em branco e o amigo da família, o fotógrafo André Serrão, decidiu dar ao casal um ensaio feito por ele. O local, o Santuário Nacional de São José de Anchieta , foi uma surpresa para os dois.

Segundo o fotógrafo, o presente ao casal foi seu primeiro ensaio como profissional da área. “Nossas famílias são muito amigas e os considero como meus avós também. Decidi então, presenteá-los com as fotos. Sempre os admirei e ficaram muitos felizes com o resultado e a repercussão”, contou Serrão.

Ele também conta que a data marcou, além das Bodas de Chumbo, o aniversário de dona Valda Oliveira Calil. Eles se casaram no dia do aniversário de 18 anos dela, numa quarta-feira, na cidade de Lajinha, no Estado de Minas Gerais

O casal veio morar em Anchieta, no balneário de Iriri, em 1985. Eles têm quatro filhos, nove netos e cinco bisnetos. Calil Miguel, afirmou o fotógrafo, era dono de um hotel no município.

“Segundo ela, o segredo de um casamento tão duradouro é relevar algumas coisas, ter respeito, admiração pelo outro e amor”, lembrou André Serrão, a frase de dona Valda, dita durante o ensaio.

Que o amor deles cresça cada vez mais!