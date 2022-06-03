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Viva o amor! Casal celebra 68 anos de união com ensaio em Anchieta

O casal de mineiros, Calil Miguel, de 102 anos, e Valda Oliveira Calil, de 86 anos, chegou aos 68 anos de união no último dia 12 de maio. Eles moram em Anchieta desde 1985

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 09:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jun 2022 às 09:17
Casal comemora 68 anos de união e ganha ensaio no santuário
Casal comemora 68 anos de união e ganha ensaio no santuário Crédito: Andre Serrão
O casal de mineiros, Calil Miguel, de 102 anos, e Valda Oliveira Calil, de 86 anos, chegou aos 68 anos de união no último dia 12 de maio. A data não poderia passar em branco e o amigo da família, o fotógrafo André Serrão, decidiu dar ao casal um ensaio feito por ele. O local, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, foi uma surpresa para os dois. 
Segundo o fotógrafo, o presente ao casal foi seu primeiro ensaio como profissional da área. “Nossas famílias são muito amigas e os considero como meus avós também. Decidi então, presenteá-los com as fotos. Sempre os admirei e ficaram muitos felizes com o resultado e a repercussão”, contou Serrão.
Ele também conta que a data marcou, além das Bodas de Chumbo, o aniversário de dona Valda Oliveira Calil. Eles se casaram no dia do aniversário de 18 anos dela, numa quarta-feira, na cidade de Lajinha, no Estado de Minas Gerais.
O casal veio morar em Anchieta, no balneário de Iriri, em 1985. Eles têm quatro filhos, nove netos e cinco bisnetos. Calil Miguel, afirmou o fotógrafo, era dono de um hotel no município.
“Segundo ela, o segredo de um casamento tão duradouro é relevar algumas coisas, ter respeito, admiração pelo outro e amor”, lembrou André Serrão,  a frase de dona Valda, dita durante o ensaio.
Que o amor deles cresça cada vez mais!

Casal comemora 68 anos de união e ganha ensaio

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