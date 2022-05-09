Conheça a árvore centenária e gigantesca do Santuário São José de Anchieta

- Dados da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, que tem esse tipo de castanheira no campus em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, mostram que a castanheira da praia pode atingir de 25 a 45 metros de altura e ter 50 a 150 centímetros de diâmetro. A castanheira da praia proporciona uma sombra densa

- Sua origem é de países como Índia e Nova Guiné. Mas no Brasil é encontrada do Norte ao Sul do país

- Apesar de seu potencial de sombreamento, a castanheira da praia não é indicada para estacionamentos, pois os frutos podem danificar e manchar os automóveis

- Das amêndoas pode ser extraído um óleo fino, utilizado na preparação de pratos especiais e na fabricação de remédios caseiros

- Suas folhas podem ser utilizadas como alimento para o gado

Fonte: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro