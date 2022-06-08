Quinta (9) tem Festa de São José de Anchieta, balada e samba no ES; veja agenda

Festas e festivais
Close de Quinta
Com pop, funk, electro e close hits. Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20.
Forró do Correria
Com Gustavo Pingo Trio e Dj Jhony. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 23h30). Informações: (27) 98116- 3325.
Junto & Misturado
Com Sambadm & Samba Junior, Pagode & Cia, Dj Pedro Schmid e Dj Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Festival Praia Show - Edição Namorados
Luau Casanova com Renato Casanova. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Arraiá dos Namorados
Festa junina com shows, quadrilha, bebidas, comidas, brincadeiras típicas e show da banda Havengar. A partir das 17h, no estacionamento interno do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Música ao vivo
Super Quinta
Com Rayanne Maira e Gustavo Venturini. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
De rolê!
Com Samba Junior e Dj Laion. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
A Quinta Bom
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.
Jazz na Curva
Com Edu Szajnbrum. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Projeto do Samba ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Banda Flashback
A partir das 21h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Reservas: (27) 99887-7576.
Rodrigo Santos - Ex Barão Vermelho
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB & Pop Rock
Com Douglas Medeiros. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.
Rodrigo Santos
O ex-Barão Vermelho é a atração da reabertura do Pub 426, que agora está com espaço ampliado. A partir das 21h. R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória.
Especial
Festa Nacional de São José de Anchieta
Evento conta com programação religiosa, cultura e apresentações musicais. A partir das 21h, Banda Som Do Povo e às 23h, Banda Pele Morena (foto). Na Praia Central de Anchieta.
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES pode ser visitada. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Liquida Goiabeiras
Evento reúne moda, artesanato, área infantil, praça de alimentação e música ao vivo. Abertura às 09h, na Rua José Alves 135, em frente a Multivix em Goiabeiras, Vitória. Às 17h, Dj Equipe Radical Mix e às 20h Édson Mineiro e Goiano. Entrada franca.
Para rir
Onde tá o pobre tá o pobrema
Com Fidelis Falante. A partir das 20h, no Butequim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de Julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.