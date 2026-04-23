Dia de São Jorge: conheça a história do Santo retratada em livros

A história de São Jorge começa na Capadócia, uma região que hoje faz parte da Turquia, por volta do ano 280. Com um nome de origem grega que significa "agricultor", ele nasceu em uma família religiosa e, já na vida adulta, teria se mudado para a Palestina. Lá, ele se alistou no exército do imperador Diocleciano, onde se destacou por sua bravura e lealdade. No entanto, sua fé cristã o colocou em rota de colisão com o imperador, que promovia uma intensa perseguição aos cristãos.



Em 303, São Jorge se recusou a renunciar à sua fé e, em um ato de profunda devoção, doou seus bens aos pobres, tornando-se uma figura representativa na luta contra a perseguição. Por conta disso, ele foi torturado e decapitado no dia 23 de abril.





Essa atitude de São Jorge fez com que ele fosse citado como mártir em uma epígrafe grega, já no ano 368. Mas foi somente durante as Cruzadas – expedições em que cristãos europeus viajavam até a Palestina para conquistar Jerusalém – que o religioso ganhou um reconhecimento ainda maior.



Nesse período, os fiéis exaltavam os santos associados à cultura militar e os viam como seus protetores. Assim, São Jorge se tornou o padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros na Igreja Católica, estabilizando sua imagem de bravura e proteção.





Mas a parte mais famosa de sua história é a lenda do dragão. Essa história, que ganhou força na Idade Média, conta que São Jorge chegou a uma cidade que estava sendo aterrorizada por um dragão que exigia sacrifícios humanos. Quando a princesa da cidade estava prestes a ser devorada, Jorge interferiu, enfrentou e matou a fera, salvando a princesa e libertando o povo. Essa lenda é um poderoso símbolo da vitória do bem sobre o mal, da fé sobre o caos, consolidando a imagem de São Jorge como o protetor dos oprimidos e o defensor da justiça.