A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

A maior simbologia atual de devoção a São Jorge se manifesta nas feijoadas. A provável razão disso está em um episódio ocorrido em Salvador, Bahia, nas primeiras décadas do século XX.





Certa feita, o pai de santo Procópio de Ogunjá negou comida a uma pessoa em situação de rua que, faminta, adentrou seu terreiro pedindo alimento. A liderança religiosa se incomodou com a vestimenta maltrapilha do coitado. Mais tarde, durante uma cerimônia, Ogum, orixá sincretizado com São Jorge em algumas regiões, baixou em terra e advertiu pai Procópio pela atitude.





A comida e a oferta dela aos demais é algo bastante sagrado nas doutrinas do candomblé. Como reparação, Ogum ordenou que Procópio oferecesse, anualmente, uma grande panelada de feijão - comida comumente ofertada ao orixá - aos pobres e necessitados da cidade.





Apesar de colocarem o Espírito Santo como um vácuo na negritude emanada por Rio de Janeiro e Bahia, a prática da feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum também chegaram às terras capixabas.





Na minha família, uma festa à base de feijão e cerveja acontece desde que me entendo por gente, no dia do santo. Minha avó, devota ferrenha, afirma que seu pai já firmava sua fé em Jorge desde o século passado, obrigando-a sempre a pedir “benção para a lua”, onde a crença popular afirma ser a morada do santo.





Recordo também que, pelas bandas de Jucutuquara, Mestre Ditão (falecido), Mestre Genivaldo, Mano Gim e outros baluartes da região organizavam, religiosamente, uma panela de feijão para os mais chegados todo 23 de abril. O falecido Edmar Cruz, um dos maiores sambistas que este Estado já viu, foi um dos fundadores da Feijoada dos Amigos de Jorge, uma festança daquelas que acontece anualmente pelas bandas da Glória, Vila Velha, hoje liderada por Jurandy Machado, também fundador do evento, devoto do santo e liderança cultural da cidade.





A maior manifestação a Jorge e Ogum de nossa atualidade acontece na Escada da Piedade, no Centro de Vitória. O comando fica a cargo de uma turma festeira do território, encabeçada por Rozilene de Sá e que, neste ano de 2026, chega à sua décima quinta edição.





Sempre no final de semana mais próximo do 23 de abril, uma grande gira festiva é feita nos degraus que dão acesso à Piedade, no final da Rua Sete, com direito à reza, samba, discursos e encenações, fincando toda negritude e sincretismos que emanam de nossas ruas e dando salvas às entidades guerreiras que guiam as batalhas do dia a dia.





Existem, obviamente, aqueles que estranham. Como uma manifestação de fé pode acontecer na rua, à base de bebida, comida, festanças e outros elementos condenados por cânones religiosos?





A resposta é clara, mas a faço em forma de convite. Venham às quadras, aos terreiros, aos botequins e às ruas. Fartem-se de feijão, cantem samba, molhem o bico. Nos atravessamentos que edificaram nosso Brasil, algumas explicações e certezas só são possíveis de extração quando se vive de fato.





A sua proteção, meu São Jorge!