Acidente em Vitória: motociclista é atingido por ônibus e acaba multado

Um acidente chamou a atenção no Centro de Vitória , na tarde desta quinta-feira (30). Segundo informações da prefeitura, um ônibus do Sistema Transcol colidiu na traseira de uma moto. Ninguém se feriu, mas o motociclista acabou multado em mais de R$ 1 mil por não ter carteira de habilitação e pelo veículo estar com licenciamento atrasado.

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento exato da colisão (veja acima). Nas imagens, é possível ver que o motociclista para na faixa de pedestres. O sinal ainda estava fechado para a travessia de pessoas. O ônibus vem logo em seguida e bate na traseira da moto. O condutor é arremessado, chega a rolar no chão, mas levanta, sem ferimentos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a motocicleta foi removida do local e "o condutor recebeu multa de natureza gravíssima, no valor de R$ 880,41, por dirigir sem habilitação, de acordo com o Artigo 162, I do Código de Trânsito Brasileiro", informou a Prefeitura de Vitória , em nota.

O motociclista ainda recebeu multa de natureza gravíssima, no valor de R$ 293,47, "por conduzir veículo que não esteja licenciado, de acordo com o Artigo 230, V do Código de Trânsito Brasileiro", completou a prefeitura.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que não houve feridos no acidente entre o ônibus da linha 559 e a moto. Segundo a entidade, o coletivo trafegava em velocidade reduzida no momento da batida e as circunstâncias do acidente estão em apuração.

Colisão entre ônibus e motocicleta em Vitória