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Mais de R$ 1 mil

Acidente em Vitória: motociclista é atingido por ônibus e acaba multado

Colisão ocorreu na tarde desta quinta (30), no Centro. Segundo a prefeitura, condutor da moto não tinha carteira de habilitação e veículo estava com licenciamento atrasado

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 19:50

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jun 2022 às 19:50
Um acidente chamou a atenção no Centro de Vitória, na tarde desta quinta-feira (30). Segundo informações da prefeitura, um ônibus do Sistema Transcol colidiu na traseira de uma moto. Ninguém se feriu, mas o motociclista acabou multado em mais de R$ 1 mil por não ter carteira de habilitação e pelo veículo estar com licenciamento atrasado.
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento exato da colisão (veja acima). Nas imagens, é possível ver que o motociclista para na faixa de pedestres. O sinal ainda estava fechado para a travessia de pessoas. O ônibus vem logo em seguida e bate na traseira da moto. O condutor é arremessado, chega a rolar no chão, mas levanta, sem ferimentos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a motocicleta foi removida do local e "o condutor recebeu multa de natureza gravíssima, no valor de R$ 880,41, por dirigir sem habilitação, de acordo com o Artigo 162, I do Código de Trânsito Brasileiro", informou a Prefeitura de Vitória, em nota.
O motociclista ainda recebeu multa de natureza gravíssima, no valor de R$ 293,47, "por conduzir veículo que não esteja licenciado, de acordo com o Artigo 230, V do Código de Trânsito Brasileiro", completou a prefeitura.
Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que não houve feridos no acidente entre o ônibus da linha 559 e a moto. Segundo a entidade, o coletivo trafegava em velocidade reduzida no momento da batida e as circunstâncias do acidente estão em apuração.

Colisão entre ônibus e motocicleta em Vitória

Motociclista é atingido por ônibus e acaba multado

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