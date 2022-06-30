Prédio no Centro será reformado e terá área de lazer com vista para Baía de Vitória Crédito: Governo do ES

Edifício Valia, localizado no governo do Estado abriu um processo de licitação para a reforma do, localizado no Centro de Vitória . As informações foram divulgadas pela Secretaria de Turismo (Setur) nesta quarta-feira (29). Após as obras, a edificação será utilizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes).

De acordo com a pasta, o edital está disponível no site do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). A sessão pública acontece no dia 18 de julho, às 14h, no auditório do DER, em Vitória. O valor estimado da obra é de R$ 5.198.813,51.

Confira abaixo a localização e as condições do edifício (construção com a fachada de vidro):

RECEBERÁ FUNDAÇÃO DE PESQUISA

Após as obras, o prédio será utilizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), acomodando aproximadamente 70 servidores. A estrutura é composta de sete andares, mezanino e cobertura.

Estão previstos andares corporativos para atividades administrativas e área de lazer na cobertura, com vista para a Praça Oito e Baía de Vitória.

Segundo a Setur, todos os andares receberão áreas de apoio e estruturas de rede, energia, iluminação e climatização conduzidos por calhas, eletrodutos e trilhos, comportando, em média, 30 estações de trabalho, com flexibilidade na composição do layout.

Prédio no Centro será reformado e terá área de lazer com vista para Baía de Vitória

A EDIFICAÇÃO

O Edifício Valia foi projetado em 1973 pelo arquiteto Marcelo Vivácqua, importante personalidade da arquitetura capixaba, e está localizado na Rua Duque de Caxias, ao pé da escadaria Maria Ortiz.

A proposta do governo Estado prevê a reforma e retrofit (técnica de revitalização em construções antigas adaptando às necessidades atuais), com a instalação de infraestruturas modernas.

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO

O executivo Estadual destaca que a obra de revitalização do edifício integra as ações de revitalização do Centro da Capital.

“Avançamos na recuperação de mais um imóvel público na área central da Capital cumprindo as metas propostas no Projeto Cidade Administrativa, desenvolvido pelo governo do Estado, trazendo para esta região serviços que beneficiarão a economia e o turismo na região onde estão importantes atrativos turístico de nosso Estado”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

Ainda segundo o secretário, esta é uma ação que vai ao encontro do processo de revitalização do Centro, com utilização de imóveis vazios, proporcionando atração de novas atividades e aumento da circulação de pessoas.