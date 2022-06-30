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Caminhão desce barranco e motorista fica ferido na BR 101 no ES

Acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi registrado na manhã desta quinta (30) em Rio Novo do Sul. Motorista foi encaminhado ao hospital

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 12:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jun 2022 às 12:53
Um acidente deixou o motorista de um caminhão-baú ferido na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu no Km 396,4 da rodovia federal.
A polícia informou que o motorista perdeu o controle do veículo e desceu o barranco. Em imagens feitas logo após a batida, é possível ver o caminhão tombado perto das pedras. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Rio Novo do Sul.
Motorista fica ferido após tombar em barranco na BR 101
Motorista fica ferido após tombar em barranco na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
A concessionária que administra a via, a Eco101, disse que a ocorrência foi registrada às 10h15 e, para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção. Não há interdição na via, segundo a empresa.

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