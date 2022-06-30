Caminhão desce barranco e motorista fica ferido na BR 101 no ES

Um acidente deixou o motorista de um caminhão-baú ferido na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu no Km 396,4 da rodovia federal.
A polícia informou que o motorista perdeu o controle do veículo e desceu o barranco. Em imagens feitas logo após a batida, é possível ver o caminhão tombado perto das pedras. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Rio Novo do Sul.
A concessionária que administra a via, a Eco101, disse que a ocorrência foi registrada às 10h15 e, para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção. Não há interdição na via, segundo a empresa.