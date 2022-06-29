Preço da gasolina cai, fica abaixo de R$ 7 e deve reduzir mais no ES

No Espírito Santo, o governo reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para combustíveis. A medida começa a valer na próxima sexta-feira (1), mas os postos já estão abaixando os preços devido ao desconto das parcelas de impostos federais. Com a medida, a gasolina já pode ser encontrada com valores abaixo de R$ 7 em alguns municípios capixabas, com a perspectiva de o custo cair ainda mais para o consumidor.
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos-ES), essa primeira queda nos preços é decorrente do corte de tributos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre gasolina, etanol e Gás Natural Veicular (GNV) que estão chegando aos postos que, gradativamente, repassam o desconto ao consumidor. Cabe ressaltar que o diesel já estava com os tributos federais zerados.
Esses impostos foram zerados pela mesma lei que estabeleceu o teto para a alíquota do ICMS. Em alguns postos de Vitória, por exemplo, que antes a gasolina era vendida a R$ 7,49, o preço do litro está R$ 7,19, no crédito.
O preço médio da gasolina nos municípios capixabas está, atualmente, em R$ 7,54, segundo o Monitor de Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), considerando as notas fiscais emitidas nesta terça-feira (28). No entanto, levantamento realizado pela reportagem de A Gazeta junto a postos de nove municípios, nesta quarta-feira (29), apontou preços mais baixos.
O litro de gasolina mais caro identificado no Estado está em um posto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no qual quem vai abastecer precisa desembolsar até R$ 7,65. Na sequência, aparecem dois estabelecimentos de Colatina, na Região Noroeste, onde os preços alcançam R$ 7,59.
Na Grande Vitória, os preços variam entre R$6,72 e R$ 7,29. Alguns estabelecimentos oferecem desconto de centavos, caso o pagamento seja feito à vista (dinheiro ou débito).