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Previsão do tempo

Sol e chuva: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Na Grande Vitória pode chover entre a madrugada e a manhã de sábado (2); nos demais horários e no domingo (3), o sol predomina

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 07:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jun 2022 às 07:29
Farol Santa Luzia
Farol Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O fim de semana no Espírito Santo não deve ter frente fria como os últimos, mas tem chuva prevista para algumas localidades. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), isso ocorre devido à umidade trazida ao Estado pelos ventos costeiros.
O mês de julho começa nesta sexta-feira (1º) com chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte e chuva espalhada em alguns pontos do Norte ao longo do dia. Nas demais áreas do Estado, incluindo a Grande Vitória, não chove. Na Região Metropolitana, as temperaturas oscilam entre 14 ºC e 24 ºC. O vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.
No sábado (2), a umidade costeira segue provocando chuva passageira entre a madrugada e manhã, mas na Grande Vitória e no Litoral Norte, além de chuva espalhada por alguns pontos da Região Norte. Não chove nas demais áreas do Espírito Santo e o vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Sul. Na Região Metropolitana, as temperaturas oscilam entre 13 ºC e 25 ºC.
O domingo (3) também tem previsão de chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte e, novamente, chuva espalhada em alguns pontos do Norte capixaba. Nas demais regiões, incluindo a Grande Vitória, não chove. O vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

ATRAÇÕES NO FIM DE SEMANA

Com a tendência de tempo aberto a partir da manhã de sábado (2) e sem previsão de chuva para a Grande Vitória no domingo (3), vale a pena aproveitar as atrações do fim de semana. O Porto de Vitória abre visitação aos navios da Marinha do Brasil. E ainda tem música e teatro de graça na Casa do Governador, em Vila Velha.

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