Sol e chuva: veja como fica o tempo no fim de semana no ES

Farol Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O mês de julho começa nesta sexta-feira (1º) com chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte e chuva espalhada em alguns pontos do Norte ao longo do dia. Nas demais áreas do Estado, incluindo a Grande Vitória, não chove. Na Região Metropolitana, as temperaturas oscilam entre 14 ºC e 24 ºC. O vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral.

No sábado (2), a umidade costeira segue provocando chuva passageira entre a madrugada e manhã, mas na Grande Vitória e no Litoral Norte, além de chuva espalhada por alguns pontos da Região Norte. Não chove nas demais áreas do Espírito Santo e o vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo, podendo ocorrer algumas rajadas no Litoral Sul. Na Região Metropolitana, as temperaturas oscilam entre 13 ºC e 25 ºC.

O domingo (3) também tem previsão de chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte e, novamente, chuva espalhada em alguns pontos do Norte capixaba. Nas demais regiões, incluindo a Grande Vitória, não chove. O vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

ATRAÇÕES NO FIM DE SEMANA