Vídeo: frio congela água no Parque do Caparaó no ES

As baixas temperaturas provocadas pela atuação da massa de ar polar no Espírito Santo também mudaram o visual no Parque Nacional do Caparaó nesta quinta-feira (19), dia em que o Estado registrou 1,5 °C e ficou próximo do recorde histórico de 60 anos. Um casal que subiu o ponto turístico e fez imagens de trechos com a água completamente congelada.
As imagens foram divulgadas por um funcionário do parque que recebeu vídeos de um casal que foi até o pico, pelo lado capixaba, que tem portaria no município de Dores do Rio Preto. O turista contou que ficou "congelado" o dia todo e ventou muito forte.
O Pico da Bandeira atrai turistas de todo o país nesta época do ano e é a terceira montanha mais alta do Brasil, com 2.890 metros de altitude.
Segundo o levantamento das temperaturas mínimas desta sexta-feira (20), elaborado pela coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no Caparaó, os municípios que registraram as menores temperaturas foram Alegre, com 10,1 °C e Iúna, que chegou a registrar 5,4 °C.