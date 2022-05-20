Termômetro marca -1 °C na madrugada desta sexta em Castelo

A foto foi feita pela moradora Raiane Barbosa. “Fez muito mais frio que ontem e hoje nem tive coragem de registrar a geada no quintal”, disse. Um vizinho fez imagem da nova geada no quintal.

Forno Grande é um dos pontos mais altos do município e abriga o parque estadual, de mesmo nome. Nele, está pico do Forno Grande - segundo ponto mais alto do Estado, com 2.029 metros de altitude, ficando só atrás do Pico da Bandeira, no Caparaó.