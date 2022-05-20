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Temperatura negativa

Termômetro marca -1 °C na madrugada desta sexta em Castelo

Registro foi feito por uma moradora em Forno Grande, interior do município. "Fez muito mais frio que ontem”, disse Raiane Barbosa

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 09:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2022 às 09:55
Madrugada de sexta-feira (20) foi novamente gelada em Castelo
Madrugada de sexta-feira (20) foi novamente gelada em Castelo Crédito: Instagram @fornograndetour | Montagem A Gazeta 
A madrugada de sexta-feira (20) foi novamente gelada em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Desta vez, uma moradora do distrito de Forno Grande, registrou um termômetro com a marca de -1 °C. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas devem seguir amenas nos próximos dias.
A foto foi feita pela moradora Raiane Barbosa. “Fez muito mais frio que ontem e hoje nem tive coragem de registrar a geada no quintal”, disse. Um vizinho fez imagem da nova geada no quintal.
Forno Grande é um dos pontos mais altos do município e abriga o parque estadual, de mesmo nome. Nele, está pico do Forno Grande - segundo ponto mais alto do Estado, com 2.029 metros de altitude, ficando só atrás do Pico da Bandeira, no Caparaó.

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Segundo o Incaper, para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo por conta da atuação da massa de ar polar.

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