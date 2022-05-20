Termômetro marca -1 °C na madrugada desta sexta em Castelo

A madrugada de sexta-feira (20) foi novamente gelada em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Desta vez, uma moradora do distrito de Forno Grande, registrou um termômetro com a marca de -1 °C. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas devem seguir amenas nos próximos dias.
A foto foi feita pela moradora Raiane Barbosa. “Fez muito mais frio que ontem e hoje nem tive coragem de registrar a geada no quintal”, disse. Um vizinho fez imagem da nova geada no quintal.
Forno Grande é um dos pontos mais altos do município e abriga o parque estadual, de mesmo nome. Nele, está pico do Forno Grande - segundo ponto mais alto do Estado, com 2.029 metros de altitude, ficando só atrás do Pico da Bandeira, no Caparaó.
Segundo o Incaper, para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo por conta da atuação da massa de ar polar.