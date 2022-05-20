Veja como fica o tempo no fim de semana e na segunda (23) no ES

Surfistas aproveitam o mar agitado na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

No sábado (21), quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o território capixaba. Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas altas, a mínima é de 5 °C.

Os ventos seguem soprando com moderada intensidade no litoral, sendo esperadas algumas rajadas em áreas do interior capixaba. O risco de geada continua nos trechos de altitude elevada e o mar segue agitado por todo o trecho litorâneo.

O domingo (22) seguirá com o tempo aberto e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, exceto na Grande Vitória, e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o Estado.