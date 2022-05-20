Veja como fica o tempo no fim de semana e na segunda (23) no ES

Os últimos dias foram de muito frio em todo o Espírito Santo, devido à atuação de uma massa de ar polar. E como fica o tempo no fim de semana e na próxima segunda-feira (23)? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o céu fica aberto, mas as temperaturas devem seguir amenas.
No sábado (21), quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o território capixaba. Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas altas, a mínima é de 5 °C.
Os ventos seguem soprando com moderada intensidade no litoral, sendo esperadas algumas rajadas em áreas do interior capixaba. O risco de geada continua nos trechos de altitude elevada e o mar segue agitado por todo o trecho litorâneo.
O domingo (22) seguirá com o tempo aberto e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, exceto na Grande Vitória, e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o Estado.
Na segunda-feira (23), Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva passageira na madrugada e na manhã entre a Grande Vitória e o litoral norte. Ao longo do dia, previsão de chuva rápida em pontos esparsos do norte capixaba, exceto no trecho sul da Região Noroeste. Poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva.