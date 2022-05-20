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Cidade do ES que já foi a mais quente do país em 2022 registra 9,8 °C

O Espírito Santo não chegou a bater o recorde de quinta-feira (19), o dia mais frio do ano no Estado, mas algumas cidades registraram mínimas históricas

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 12:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 mai 2022 às 12:03
Ecoporanga, que já foi a mais quente do país em 2022, registrou 9,8ºC nesta sexta-feira (20) Crédito: Amunes
A massa de ar polar sobre o território capixaba tem mudado mesmo o tempo no Estado. A cidade de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, que chegou a ser classificada como a mais quente do Brasil em 2022, bateu recorde de frio, registrando 9,8ºC nesta sexta-feira (20). O índice é o mais baixo desde o início das medições na localidade em 2017. 
Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Incaper mostram que o município foi o mais quente do país, por duas vezes consecutivas, nos dias 30 e 31 de março. Os termômetros atingiram 36,5ºC e 37,5ºC, respectivamente, liderando a lista das cidades brasileiras mais quentes.
Também na Região Noroeste, o município de Marilândia chegou aos 8,9°C foi o menor desde março de 2017. Esse registro só não é inferior ao observado na estação meteorológica convencional em que o termômetro marcou 8,0°C no dia 11 de junho de 1985.
Com a massa de ar polar ainda afetando o Espírito Santo, outras cidades bateram recordes de frio nesta sexta-feira (20), em relação a quinta-feira (19), o dia mais frio do ano no território capixaba. Confira abaixo.
  1. São Mateus (Inmet): 10,8°C
  2. Presidente Kennedy (Inmet): 13,7°C
  3. Nova Venécia (Inmet): 10,1°C
  4. Marilândia (Inmet): 8,9°C
  5. Linhares (Inmet): 13,7°C
  6. Ecoporanga (Inmet): 9,8°C
  7. Alfredo Chaves (Inmet): 11,6°C
  8. Alegre (Inmet): 10,1°C
  9. Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 10,4°C
  10. Iúna (Incaper): 5,4°C
Alguns municípios também ficaram com as temperaturas amenas, mas não chegaram a registrar novos recordes. Veja a lista a seguir.
  1. Vila Velha (Inmet): 12,5°C
  2. Vitória (Inmet): 13,3°C
  3. Venda Nova do Imigrante (Inmet): 5,8°C
  4. Santa Teresa (Inmet): 9,7°C
  5. Afonso Cláudio (Inmet): 9,3°C
  6. Aracê, Domingos Martins (Incaper): 4,6°C
Cidade do ES que já foi a mais quente do país em 2022 registra 9,8 graus

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OUTROS DESTAQUES

Em Alfredo Chaves, a estação meteorológica automática do Inmet mediu a temperatura de 11,6°C, a menor em 15 anos, sendo 0,1 °C inferior ao registrado em 21 de agosto de 2010. Esse registro só não foi inferior aos 6,0°C registrados em 12 de junho de 1999 na estação meteorológica convencional.
A cidade de São Mateus registrou de 10,8°C, menor valor em 15 anos e superando os 12,0°C medidos em 9 de julho de 2011. Esse registro só não foi inferior aos 8,0°C, ocorrido em 12 de agosto 1997, observado pela estação meteorológica convencional.
Já o distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, chegou a 10,4°C, menor índice em três anos. Segundo o Incaper, por se tratar de uma localidade onde já tem outros equipamentos, em função das diversas substituições e modernizações, ainda serão levantados os recordes absolutos dessa região.

TEMPO SEGUE AMENO

Para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo, ainda devido à atuação da massa de ar polar.

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