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Expedição

Equipe da TV Gazeta desbrava o Caparaó no Globo Repórter desta sexta

A equipe embarcou em uma expedição emocionante até um dos lugares mais altos do Brasil, o Pico da Bandeira, que parece suspenso sobre as nuvens

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 10:52

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

20 mai 2022 às 10:52
O Globo Repórter desta semana vai viajar pelo Parque Nacional do Caparaó, localizado entre Minas Gerais e Espírito Santo, e será apresentado pelo repórter Mário Bonella, com produção de Esther Radaelli, imagens de Rafael Zambe e sonorização de Daivison Borges, para mostrar os guardiões da floresta, as águas cristalinas e as belezas da região.
A equipe da TV Gazeta embarcou em uma expedição emocionante até um dos lugares mais altos do Brasil, o Pico da Bandeira, que parece suspenso sobre as nuvens, e vai mostrar como os moradores que vivem nos arredores do parque ajudam na proteção da floresta e se beneficiam da natureza preservada. Outro destaque vai ser a população dos muriquis, maiores macacos das Américas, que vivem em liberdade nas copas das árvores no Caparaó.
Equipe da TV Gazeta na expedição do Caparaó no Globo Repórter
A equipe embarcou em uma expedição emocionante até um dos lugares mais altos do Brasil, o Pico da Bandeira Crédito: Esther Radaelli
Esther conta um pouco de como foi produzir a reportagem, que foi gravada entre agosto e setembro. De acordo com ela, foi a equipe da TV Gazeta que ofereceu a ideia de fazer um programa no Caparaó à produção do Globo Repórter, que foi bastante receptiva à sugestão. “Foi uma construção coletiva e, como produtora, tive de procurar as fontes e os personagens, fiz o orçamento, planejei a logística de equipamentos, horários, alimentação e o transporte para a viagem que durou 10 dias”, enumera.
“É muita responsabilidade fazer um programa inteiro, mas deu tudo certo e a equipe estava afinada e orgulhosa de ter essa oportunidade, principalmente porque a mensagem desse programa é mostrar o Caparaó, que é uma região muito importante em termos de preservação ambiental. Além de trazer as imagens incríveis de lá, conversamos com pessoas que são verdadeiros guardiões da natureza e com pesquisadores que estudam as espécies que vivem nesse ambiente”, conta ainda a produtora.
Expedição Caparaó no Globo Repórter
Mario Bonella durante gravações  Crédito: Esther Radaelli
O gerente de Operação e Programação, Kassius Sipolati, também ressaltou a honra de estar em rede nacional: “Dá muito orgulho ver um material feito aqui no Estado, pelas equipes da Rede Gazeta, ser exibido para todo o Brasil. Cada vez mais mostramos a competência de nossa emissora e o potencial que o ES tem”, afirma.

AÇÕES PROMOCIONAIS

O especial também contou com o apoio dos times de Arte, Eventos, Jornalismo e Marketing, que produziram uma exposição de imagens tiradas por fotógrafos de A Gazeta e pela produtora Esther Radaelli, no Shopping Boulevard, em Vila Velha, para mostrar as belezas da região do Caparaó. Para quem gosta de uma experiência mais imersiva, também teve exposição de realidade virtual que fez o usuário ter a sensação de estar no Pico da Bandeira.
Para o coordenador de Promo TV, Igor Estrella, a ação de realidade virtual é uma novidade. “A realidade virtual é um tipo de promoção que não havíamos feito antes e que contou com muita colaboração para conseguir ser executada. A ação está sendo um sucesso, pois estamos conseguindo mostrar para os capixabas o orgulho de ter um lugar como esse no nosso Estado.”
A exposição está disponível para visitas todos os dias, no Shopping Boulevard, em Vila Velha, na entrada A. Já a ação de realidade virtual pode ser visitada entre sexta-feira (20) e domingo (22), das 18h às 21h.
O programa vai ao ar nesta sexta-feira (20), às 22h30, depois de Pantanal. Não perca!

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