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Onda de frio

Venda Nova registra 3,9 °C: temperatura mais baixa em quase 43 anos

Segundo o Incaper, a única temperatura mais baixa que essa observada na cidade foi em 1° de junho de 1979, quando termômetros chegaram a 2,6 °C

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:50

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:50
Venda Nova do Imigrante/ES
Temperatura em Venda Nova do Imigrante chegou a 3,9ºC na madrugada desta quinta (19) Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação
Os termômetros em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, registraram 3,9 ºC durante a madrugada desta quinta-feira (19). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa é a temperatura mais baixa observada no município em quase 43 anos.

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O órgão destacou que a última vez que os termômetros da Terra da Polenta atingiram uma temperatura tão baixa foi no dia 1º de junho de 1979. Na ocasião, uma estação meteorológica convencional que ficava no mesmo lugar onde atualmente é a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou 2,6º C.
Conforme o Incaper, o frio é causado por uma massa de ar polar que avança sobre o Espírito Santo. O órgão apontou, ainda, que a madrugada desta quinta-feira foi a mais fria do ano.
ES possui dois alertas emitidos pelo Inmet em vigência
Estado possui dois alertas emitidos pelo Inmet em vigência Crédito: Reprodução/Inmet
O Espírito Santo, inclusive, está sob a vigência de dois alertas de adversidades climáticas, sendo que um deles abrange a região Serrana: o de onda de frio, em grau de severidade de perigo, que foi publicado pelo Inmet na quarta-feira (18) e tem validade até a sexta-feira (20).
Já o segundo alerta, também de grau de severidade de perigo, é para ventos costeiros e inclui apenas o litoral capixaba. O alarme foi publicado nesta quinta-feira (19) e tem validade até a manhã de sexta-feira (20).

VEJA LISTA DE TEMPERATURAS POR CIDADE

O Incaper também divulgou a lista de temperaturas registradas em cidades nas quais há estações meteorológicas operadas pelo órgão e pelo Inmet. Em alguns municípios do interior do Estado, os termômetros ficaram abaixo da casa dos 5º C. Confira abaixo:
  • Vila Velha (Inmet): 9,1°C
  • Vitória (Inmet): 11,6 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 3,9 °C
  • São Mateus (Inmet): 13,8 °C
  • Pres. Kennedy (Inmet): 16,5 °C
  • Nova Venécia (Inmet): 14,9 °C
  • Marilândia (Inmet): 14,7 °C
  • Linhares (Inmet): 14,9 °C
  • Ecoporanga (Inmet): 13,4 °C
  • Alfredo Chaves (Inmet): 11,8 °C
  • Alegre (Inmet): 10,3 °C
  • Afonso Cláudio (Inmet): 6,8 °C
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 1,5 °C
  • Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,9 °C
  • Iúna (Incaper): 8,6 °C

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