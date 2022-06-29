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Navios da Marinha abrem para visitação no Porto de Vitória

Navios estarão atracados no Porto de Vitória, para operação da Marinha, e visitação ocorre no fim de semana, dias 2 e 3 de julho, das 14h às 17h

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 13:17

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2022 às 13:17
Marinha do Brasil
Fragata Liberal estará disponível para visitação no Porto de Vitória Crédito: Marinha do Brasil
Porto de Vitória receberá navios da Marinha do Brasil no próximo fim de semana, dias 2 e 3 de julho. A visitação pública e gratuita aos navios atracados acontecerá das 14h às 17h. Na ocasião, será obrigatório o uso de máscaras e distanciamento mínimo entre os visitantes, devido à pandemia de Covid-19. O acesso ao porto fica em frente ao Palácio Anchieta, na Avenida Getúlio Vargas. 
A visitação ocorre paralela à Operação ADEREX-ANF/22. Cerca de 1,7 mil militares estarão atuando na área marítima compreendida entre o Rio de Janeiro (RJ) e Vitória. A entrada para visitar os navios será pelo pórtico secundário (catraca).
Marinha do Brasil
NV Saboia estará disponível para visitação no Porto de Vitória Crédito: Marinha do Brasil
De acordo com a Marinha do Brasil, a operação é uma oportunidade de capacitação, em que a força de fuzileiros prepara os efetivos para a projeção do mar à terra, avaliando e controlando exercícios e táticas navais e aeronavais. 

Correção

29/06/2022 - 2:52
A versão anterior desta matéria informada que os dias de visitação aos navios atracados da Marinha seria de 1 a 4 de julho, mas a informação correta é que será nos dias 2 e 3, sábado e domingo, respectivamente. O texto foi corrigido. 
Navios da Marinha abrem para visitação no Porto de Vitória

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