O Porto de Vitória receberá navios da Marinha do Brasil no próximo fim de semana, dias 2 e 3 de julho. A visitação pública e gratuita aos navios atracados acontecerá das 14h às 17h. Na ocasião, será obrigatório o uso de máscaras e distanciamento mínimo entre os visitantes, devido à pandemia de Covid-19. O acesso ao porto fica em frente ao Palácio Anchieta, na Avenida Getúlio Vargas.
A visitação ocorre paralela à Operação ADEREX-ANF/22. Cerca de 1,7 mil militares estarão atuando na área marítima compreendida entre o Rio de Janeiro (RJ) e Vitória. A entrada para visitar os navios será pelo pórtico secundário (catraca).
De acordo com a Marinha do Brasil, a operação é uma oportunidade de capacitação, em que a força de fuzileiros prepara os efetivos para a projeção do mar à terra, avaliando e controlando exercícios e táticas navais e aeronavais.
Correção
29/06/2022 - 2:52
A versão anterior desta matéria informada que os dias de visitação aos navios atracados da Marinha seria de 1 a 4 de julho, mas a informação correta é que será nos dias 2 e 3, sábado e domingo, respectivamente. O texto foi corrigido.
Navios da Marinha abrem para visitação no Porto de Vitória