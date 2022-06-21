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Arrendamentos

Porto de Vitória: o que muda no 'shopping' portuário após venda da Codesa

A administração do porto era pública e, por causa disso, seguia as regras do direito público, inclusive no processo de seleção das empresas que ocupam as áreas; saiba o que muda com a privatização

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 15:59

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 jun 2022 às 15:59
Além de arrematar a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) em leilão, a Quadra Capital assumirá, em breve, a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho (Aracruz), num contrato de 35 anos, durante os quais precisará fazer investimentos e assumir diversas outras obrigações.
Atualmente a administração do porto é pública, e, por causa disso, segue as regras do direito público, inclusive no processo de seleção das empresas que ocupam áreas arrendadas. Hoje, para escolher um arrendatário, é preciso fazer uma licitação. Confira no vídeo o que muda para as empresas com a concessão do porto.
Codesa
Vista aérea da Codesa Crédito: Vitor Jubini

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