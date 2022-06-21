Porto de Vitória: o que muda no 'shopping' portuário após venda da Codesa

Além de arrematar a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) em leilão, a Quadra Capital assumirá, em breve, a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho (Aracruz), num contrato de 35 anos, durante os quais precisará fazer investimentos e assumir diversas outras obrigações.
Atualmente a administração do porto é pública, e, por causa disso, segue as regras do direito público, inclusive no processo de seleção das empresas que ocupam áreas arrendadas. Hoje, para escolher um arrendatário, é preciso fazer uma licitação. Confira no vídeo o que muda para as empresas com a concessão do porto.