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Bateu em árvore

Homem morre após acidente de moto em Linhares

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima perdeu o controle em uma descida que tinha uma curva fechada para a esquerda

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 10:38

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 jun 2022 às 10:38
Vítima de acidente, Carlos Roberto tinha 64 anos
Carlos Roberto tinha 64 anos Crédito: Reprodução
Um homem de 64 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (29) na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Carlos Roberto Pinto dos Santos. Segundo informações da Polícia Militar, ele pilotava uma moto quando perdeu o controle do veículo na descida de um morro, saiu da pista e bateu em uma árvore.
Carlos Roberto pilotava uma Honda NXR Bros em uma estrada que dá acesso à localidade de Chapadão das Palminhas. O acidente aconteceu onde havia uma curva fechada para a esquerda. A moto acabou, ainda, caindo em um buraco que fica às margens da pista.
A morte da vítima foi confirmada no local pela perícia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, em seguida, liberado aos familiares.
Moto caiu em um buraco após perder controle
Moto caiu em um buraco após acidente Crédito: Divulgação/PMES

ACIDENTES COM MORTE NO INTERIOR

Além desse acidente que teve Carlos Roberto como vítima, outros três que ocorreram no interior da cidade tiveram mortes. Em maio, uma criança de 9 anos morreu quando estava na garupa da moto do pai.
Em junho, no dia 9, um motociclista não resistiu após ser atingido por uma caminhonete e arrastado por cerca de 600 metros. Outro caso, no dia 14, é de um jovem de 26 anos que bateu em uma placa e faleceu.

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