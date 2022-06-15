Homem morre em acidente de moto em Linhares

Um homem morreu na noite de terça-feira (14) em um acidente de moto na rodovia ES 248, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Fagner Pinheiro Vieira, de 26 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a moto que ele pilotava colidiu com o meio fio da pista e depois bateu em uma placa de trânsito. A irmã da vítima estava na garupa da moto. Ela foi socorrida e levada para um hospital.
O acidente aconteceu em um trecho onde há um trevo que dá acesso à localidade de Bagueira, em Linhares. A moto vinha do sentido Colatina para Linhares.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. A morte de Fagner foi confirmada no local. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde da irmã.
O corpo de Fagner foi recolhido pela perícia e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.