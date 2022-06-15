Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmã na garupa

Homem morre em acidente de moto em Linhares

Segundo informações da PM, motociclista colidiu com o meio fio e depois em uma placa de trânsito. Acidente aconteceu em trecho onde há um trevo

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 08:41

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jun 2022 às 08:41
Vítima, Fagner tinha 26 anos
Fagner tinha 26 anos Crédito: Reprodução
Um homem morreu na noite de terça-feira (14) em um acidente de moto na rodovia ES 248, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Fagner Pinheiro Vieira, de 26 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a moto que ele pilotava colidiu com o meio fio da pista e depois bateu em uma placa de trânsito. A irmã da vítima estava na garupa da moto. Ela foi socorrida e levada para um hospital.
O acidente aconteceu em um trecho onde há um trevo que dá acesso à localidade de Bagueira, em Linhares. A moto vinha do sentido Colatina para Linhares.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. A morte de Fagner foi confirmada no local. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde da irmã.
O corpo de Fagner foi recolhido pela perícia e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Veja Também

Suspeito de matar namorado da ex-mulher em Linhares é preso na Serra

Aeroporto de Linhares deve receber voos comerciais até janeiro de 2023

Empresários arrematam prédio e Linhares deve ganhar novo hotel

Suspeito de matar namorado da ex-mulher em Linhares é preso na Serra

Aeroporto de Linhares deve receber voos comerciais até janeiro de 2023

Empresários arrematam prédio e Linhares deve ganhar novo hotel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Linhares Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados