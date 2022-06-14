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Homicídio qualificado

Suspeito de matar namorado da ex-mulher em Linhares é preso na Serra

Sebastião Alves Neto, de 41 anos, não aceitava fim do relacionamento e matou a tiros Rodrigo Verly da Silva, no dia 21 de junho de 2011

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 19:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 jun 2022 às 19:30
Sebastião Alves Neto, de 41 anos, é suspeito de assassinar namorado da ex-mulher em Linhares
Sebastião Alves Neto, de 41 anos, é suspeito de assassinar namorado da ex-mulher em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem de 41 anos foi preso na manhã desta terça-feira (14) suspeito de assassinar o namorado da ex-mulher em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, Sebastião Alves Neto matou a tiros Rodrigo Verly da Silva no dia 21 de junho de 2011, no bairro Pontal do Ipiranga, após a vítima sair do trabalho. O homem foi localizado e preso em uma clínica no bairro das Laranjeiras, na Serra.
Diante da expedição do mandado de prisão nesta terça, o suspeito foi preso após trocas de informações da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, responsável pelo Inquérito Policial, com a DHPP de Serra. 
Segundo a Polícia Civil, Sebastião é considerado réu em ação penal que tramita na 1ª Vara Criminal de Linhares, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.
“O preso estava no júri por homicídio do companheiro da ex-esposa, ele estava sendo julgado, mas se negou a comparecer ao seu júri por supostamente ter problemas psiquiátricos, mas o juiz desconfiou que era uma manobra de defesa do advogado, pois se deparou com informações que davam conta disso”, conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Linhares, delegado Tiago Cavalcante.
A Polícia Civil informou que Sebastião Alves Neto foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

SOBRE O CRIME

Segundo consta nos autos do processo, Sebastião era casado uma mulher que, após o término do relacionamento com ele,  começou a namorar com Rodrigo. Entretanto, o suspeito não aceitava o fim do casamento.
No dia do crime, Sebastião foi até o local de trabalho de Rodrigo, mas não conseguiu localizá-lo, já que ele sabia que o suspeito estava indo ao local. O denunciado ficou esperando e viu a vítima saindo do trabalho de moto. O homem seguiu Rodrigo e efetuou os disparos.
A vítima tentou correr e chegou a entrar em uma residência, onde caiu ferido na varanda. Sebastião terminou de descarregar a arma disparando contra Rodrigo e, em seguida, fugiu do local.

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