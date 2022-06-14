Maurício Souza é apresentado oficialmente pelo Vasco: "Maior desafio da minha carreira"

Maurício Souza é o novo técnico do Vasco Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

Anunciado na última segunda-feira (13) como o novo técnico do Vasco, Maurício Souza foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (14), no CT Moacyr Barbosa e concedeu entrevista coletiva, onde falou do desafio de comandar a equipe que luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

A ligação de Maurício com o Vasco vem desde pequeno. Profissionalmente, foi treinador das categorias de base e atleta do futsal.

"Meu sonho de menino era jogar profissionalmente no Vasco, mas fui um jogador medíocre. Joguei profissionalmente, mas não no Vasco. Aqui joguei futsal. Com seis anos, meu padrinho me deu um uniforme do Vasco e, desde então, sou torcedor. Ele morreu quando eu tinha oito anos. Algum tempo depois, como treinador, comandei a equipe sub-15 de futsal do Vasco. Quando você vê a possibilidade de viver esse ambiente profissional no seu clube de infância, é um sonho que tenho há muito tempo e nunca desisti – contou o técnico."

O novo técnico não escondeu a felicidade de aceitar o desafio de vestir a camisa do time do coração para conquistar os objetivos do Clube. "É diferente você trabalhar no clube em que você cresceu torcendo, indo ao Maracanã. Estou me contendo aqui, mas estou muito feliz. É o maior desafio da minha carreira, um sonho de criança. Estar dando esse entrevista nesse momento é um sonho. O Vasco não é um convite, é uma convocação", disse Maurício.